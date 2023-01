Nächste Packung für Milan - Neapel marschiert

IMAGO/Spada/LaPresse

Der AC Mailand ging gegen einen Abstiegskandidaten unter

Der italienische Fußballmeister AC Mailand hat im Rennen um die Champions-League-Teilnahme in der Serie A einen empfindlichen Dämpfer hinnehmen müssen. Milan unterlag dem Abstiegskandidaten Sassuolo Calcio überraschend mit 2:5 (1:3) und fiel durch die zweite Niederlage nacheinander zunächst aus den Champions-League--Rängen.

Der skandalgeplagte Rekordmeister Juventus Turin blieb unterdessen durch das 0:2 (0:2) gegen Aufsteiger AC Monza auch im zweiten Spiel nach dem Abzug von 15 Punkten wegen Bilanzbetrugs sieglos.

An der Spitze kam der SSC Neapel zu einem glücklichen 2:1 (1:0) gegen AS Rom. Der Achtelfinalgegner von Bundesligist Eintracht Frankfurt in der Champions League hat damit weiter einen komfortablen Vorsprung von 13 Punkten auf Ex-Champion Inter Mailand (2:1 bei US Cremonese).

Milan genügten Tore von Vizeweltmeister Olivier Giroud (24.) zum zwischenzeitlichen 1:2 und von Divock Origi (81.) zum 2:5 nicht zur Wiedergutmachung für das jüngste desaströse 0:4 bei Lazio Rom.

Im Gegenteil: Der hochmotivierte Außenseiter verdiente sich den Erfolg durch eine geschlossene Mannschaftsleistung. Gregoire Defrel (19.), Davide Frattesi (21.), Domenico Berardi (30.), Armand Lauriente (47., Foulelfmeter) und Matheus Henrique (79.) trafen. Überragender Spieler war Berardi, der nicht nur selbst traf, sondern drei weitere Tore auflegte.

Neapel ging durch Victor Osimhen (17.) in Führung. Nach Roms Ausgleich (75.) sorgte Giovanni Simeone vier Minuten vor Ende der regulären Spielzeit noch für den Sieg der Platzherren.