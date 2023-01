Matthäus warnt: Dann wird es für Nagelsman "sehr kritisch"

IMAGO/Markus Fischer

Julian Nagelsmann wartet seit drei Spielen auf einen Sieg mit dem FC Bayern

Drei Spiele zählt das junge Fußball-Jahr 2023 inzwischen für den FC Bayern, einen Sieg konnten die Münchner überraschenderweise noch nicht verzeichnen. Vor allem für Coach Julian Nagelsmann eine unangenehme Situation. Das sieht auch DFB-Legende Lothar Matthäus so.

Nach den Punkteteilungen gegen RB Leipzig (1:1), den 1. FC Köln (1:1) und zuletzt Eintracht Frankfurt (1:1) müsse Nagelsmann mit dem FC Bayern nun "ganz schnell" in die Erfolgsspur zurückkehren, betont Matthäus im Fußballtalk "Sky90".

Konkret müsse der Trainer bereits am Mittwoch beim DFB-Pokal-Duell mit dem 1. FSV Mainz 05 (20:45 Uhr) "mit dem FC Bayern Ergebnisse liefern". Die Münchner stünden schlicht und einfach "in der Pflicht, die nächste Runde zu erreichen, sonst wird es auch für Nagelsmann sehr kritisch werden", urteilt Matthäus.

Schließlich habe man vor "ein, zwei Monate" schon einmal über den Trainer diskutiert, nun fange das Ganze von vorne an - auch, da die "Performance nicht mehr da ist", führt der deutsche Rekordnationalspieler weiter aus.

Das vermisst Matthäus derzeit im Spiel des FC Bayern

Das unterscheide die aktuelle Debatte auch von jener im Herbst. Damals habe man eigentlich gut gespielt, sei aber am Pech oder der individuellen Klasse einzelner Gegner gescheitert. In den letzten drei Partien habe der FC Bayern hingegen nie "einen Rhythmus gefunden, wo man sagen kann, das ist Bayern-München-like", so Matthäus weiter.

Nun sei "Julian Nagelsmann gefordert, endlich eine Mannschaft zu finden, die wieder so selbstverständlich spielt, die fließend spielt, die Freude am Spiel hat". Allesamt Dinge, die Matthäus zuletzt im Spiel des Bundesliga-Seriensiegers vermisst hat.

Persönlich sei er zwar fest davon überzeugt, dass Nagelsmann nicht zur Diskussion steht, beruhigt Matthäus die Wogen. Der Wind könne sich in den nächsten Wochen aber schnell drehen.