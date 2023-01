FC Schalke 04 will WM-Fahrer von 2014 ausleihen

IMAGO/Gvg

Éder Balanta steht angeblich vor einem Wechsel zum FC Schalke 04

Der abstiegsbedrohte Bundesligist FC Schalke 04 hat in diesem Winter bereits gehörig auf dem Transfermarkt nachgebessert, um das Ruder noch herumreißen zu können. Gleich fünf neue Spieler schlossen sich dem Revierklub an, ein sechster könnte kurzfristig noch dazustoßen.

Nach Angaben von "Het Laatse Nieuws" aus Belgien wechselt Éder Balanta vom FC Brügge zum FC Schalke 04. Die beiden Klubs sollen bereits eine Einigung über eine Ausleihe bis zum Saisonende erzielt haben, der Spieler befinde sich auf dem Weg nach Gelsenkirchen.

Sein Vertrag bei den Blau-Schwarzen hat noch bis 2024 Gültigkeit, eine Kaufoption soll nicht ausgehandelt worden sein.

Wenige Tage zuvor hatte sich S04 schon einmal im Nachbarland bedient und den Schweizer Angreifer Michael Frey von Royal Antwerpen ins Ruhrgebiet gelotst.

Außerdem hatte sich Schalke 04 mit Mittelfeldspieler Niklas Tauer vom 1. FSV Mainz 05, Linksverteidiger Jere Uronen von Stade Brest, Flügelstürmer Tim Skarke von Union Berlin und Abwehrspieler Moritz Jens vom FC Lorient verstärkt. Sie sind allesamt nur ausgeliehen und stehen somit vorerst lediglich bis zum Saisonende zur Verfügung. In Soichiro Kozuki hatte Cheftrainer Thomas Reis zudem einen weiteren Spieler aus der zweiten Mannschaft zu den Profis hochgezogen.

Balanta mit WM-Einsatz in Brasilien

Der 29 Jahre alte Éder Balanta würde im Falle einer Verpflichtung das defensive Mittelfeld der Knappen bereichern. Der Kolumbianer war 2019 vom FC Basel zum FC Brügge gewechselt, war dort aber zuletzt in der Rangordnung nach hinten gerückt.

Balanta ist neunfacher Nationalspieler und war als junger Profi sogar bei der Weltmeisterschaft von 2014 im Kader der kolumbianischen Auswahl. Im Gruppenspiel gegen Japan (4:1) stand er in der Startelf.

Sowohl mit Basel als auch mit Brügge spielte der Defensiv-Allrounder, der zudem in der Innenverteidigung eingesetzt werden kann, regelmäßig in der Champions League. Insgesamt kann er 30 Partien in der Königsklasse vorweisen.