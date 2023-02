Schalke-Legende Thon hakt direkten Klassenerhalt ab

IMAGO/Thorsten Baering

Leidet mit seinem FC Schalke: Olaf Thon

Nach zwei torlosen Unentschieden wächst beim FC Schalke 04 der Glaube daran, in der Fußball-Bundesliga doch mithalten zu können. Auch Knappen-Legende Olaf Thon wittert Morgenluft, sieht die Mannschaft aber noch vor einem steinigen Weg.

Wenn am Freitagabend der VfL Wolfsburg in der Veltins-Arena aufschlägt, hofft der gastgebende FC Schalke, zum dritten Mal in Serie hinten die Null halten zu können. Eine stabilere Defensive soll dem Tabellenschlusslicht helfen, das Feld in der Bundesliga von hinten aufzurollen.

S04-Urgestein Olaf Thon erkennt deutliche Fortschritte, wünscht sich für die kommenden Wochen allerdings noch etwas mehr Schwung im Angriffsspiel.

"Wir brauchen mal eine Szene, in der der Mittelstürmer nur noch den Fuß hinhalten muss", forderte der 56-Jährige im Gespräch mit der "WAZ".

Thon zittert mit Schalke 04: "Leider haben wir schon 19 Spiele hinter uns"

Thon ist hin- und hergerissen, was die Schalker Chancen auf den Klassenerhalt betrifft.

"Wenn wir jetzt in die Saison gehen würden, würde ich sagen: Der Abstiegskampf kann beginnen, wir haben sehr gute Chancen, in der Liga zu bleiben. Leider haben wir jetzt schon 19 Spiele hinter uns, das ist eine ganz andere Voraussetzung", merkte er an.

Dennoch glaubt der Weltmeister von 1990 wieder an die Rettung. "Die letzten beiden Partien machen Hoffnung. Der VfB Stuttgart und Hertha BSC sind inzwischen wieder in Reichweite. Von mehr als Platz 16 will ich aber nicht reden", so Thon.

FC Schalke 04 bald wieder mit Zalazar in der Startelf?

Für das anstehende Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg gab Thon Trainer Thomas Reis noch einen Personaltipp mit auf den Weg. Der gebürtige Gelsenkirchener outete sich als Fan von Mittelfeld-Antreiber Rodrigo Zalazar.

"Seine Spielweise ist geprägt von Tempo, Dynamik und Aggressivität – das sieht man gerne", verdeutlichte Thon: "Wir haben alle gesehen, was er in wenigen Minuten im Heimspiel gegen Köln bewirkt hat. Und ich gehe davon aus, dass wir ihn auf jeden Fall im nächsten Heimspiel sehen werden."