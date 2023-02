Transfer-Coup? Werder Bremen jagt Sturm-Juwel

nordphoto / Kokenge via www.imago-images.de

Werder Bremen ist an einem Sturm-Talent von Arminia Bielefeld interessiert

Gerade erst ist das Winter-Transferfenster geschlossen, da machen sich die Bundesligisten bereits auf die Suche nach geeigneten Neuverpflichtungen für den Sommer. Werder Bremen scheint bereits fündig geworden zu sein. Laut einem Medienbericht hat der Aufsteiger seine Fühler nach einem Mega-Talent von Arminia Bielefeld ausgestreckt.

"Unser Ziel ist es, in den nächsten Jahren den Kader und die Startelf schrittweise zu verjüngen und durch gute Arbeit und sportlichen Erfolg Transferwerte zu schaffen", sagte Werder Bremens Geschäftsführer Frank Baumann zuletzt in einer Medienrunde.2

Zu dem Erreichen der Agenda beitragen könnte auch der gerade einmal 16-jährige Henrik Koch von Arminia Bielefeld.

Das Portal "90min" will aus dem Umfeld von Werder Bremen erfahren haben, dass der Stürmer weit oben auf der Wunschliste des Bundesligisten stehen soll.

Zahlt Werder Bremen eine Ablöse an Arminia Bielefeld?

Momentan geht der Juniorennationalspieler noch für die U17-Mannschaft des abstiegsbedrohten Zweitligisten auf Torejagd - und das überaus erfolgreich. Mit 17 Treffern und elf Assists in gerade einmal zwölf Spielen in der B-Junioren Bundesliga West macht Koch derzeit auf sich aufmerksam. Auch in der U16-Nationalmannschaft hat der Youngster bereits Eindruck hinterlassen.

Den Bremern scheint seine eindrucksvollen Entwicklung nicht verborgen geblieben zu sein. Werder soll Koch mit einem Profivertrag in die Hansestadt locken wollen.

Das Problem: Sein Ausbildungskontrakt bei der Arminia läuft noch bis 2024. Sollte Werder seine Bemühungen intensivieren, müsste eine Ablöse nach Bielefeld fließen.

Dort hatte Koch bereits mehrfach in das Training der Profi-Mannschaft reingeschnuppert. Auch beim Trainingslager des DSC in Spanien war er dabei und soll Stück für Stück in den Kader der ersten Mannschaft integriert werden - wenn er sich nicht zeitnah in Richtung Bundesliga verabschiedet.