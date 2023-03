Bayerns Rekord-Youngster vor Wechsel zu CL-Klub?

IMAGO

Paul Wanner spielte bisher sechsmal in der Bundesliga für den FC Bayern

In den letzten Wochen haben die Spekulationen über die sportliche Zukunft von Rekord-Youngster Paul Wanner vom FC Bayern zugenommen. Wie geht es weiter für den 17-Jährigen, der im letzten Jahr der jüngster Bundesliga-Profi der Münchner aller Zeiten wurde?

Aufgrund seiner mangelnden Spielpraxis in den drei deutschen Profi-Ligen wurde zuletzt immer häufiger darüber gemutmaßt, dass Paul Wanner im kommenden Sommer verliehen werden könnte.

Wie der "kicker" berichtete, orientiert sich der FC Bayern an zwei erfolgreichen Beispielen aus der Vergangenheit. So sammelten einst Toni Kroos bei Bayer Leverkusen (2009/2010) und David Alaba bei 1899 Hoffenheim (2011) ebenfalls Einsatzminuten und Erfahrungen als Stammspieler in der Bundesliga bei Zwischenstationen, ehe sie als Leistungsträger bei den Münchnern durchstarteten.

Für Paul Wanner, der beim deutschen Rekordmeister noch einen langfristigen Vertrag bis 2027 in der Tasche hat, könnte es ab dem Sommer mit einem ähnlichen Modell weitergehen, nachdem er in 2022/2023 zumeist nur in der viertklassigen Regionalliga Bayern für die zweite Mannschaft der Münchner zum Einsatz kam.

Wie "Sky"-Reporter Florian Plettenberg vermeldete, gibt es derzeit zwei realistische Szenarien für den Mittelfeldmann, der in der Bundesliga bisher sechs Kurzeinsätze als Einwechselspieler zu Buche stehen hat.

FC Bayern: Paul Wanner eine Leih-Option für RB Salzburg?

Zum einen könnte der Teenager innerhalb Deutschland zu einem Klub in der Bundesliga oder einem Topklub in der 2. Bundesliga verliehen werden. Welche Vereine dabei konkret infrage kämen, ist noch nicht bekannt.

Zum anderen könnte der österreichische Serienmeister RB Salzburg eine Option für Wanner und den FC Bayern werden, hieß es weiter. Die Salzburger sind seit 2014 in jedem Jahr österreichischer Landesmeister geworden und seit Jahren Dauergast im Europapokal.

In der laufenden Champions-League-Saison scheiterten sie in der Gruppenphase am FC Chelsea und AC Mailand, später in der Europa League an AS Rom.