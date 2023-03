Musiala-Verletzung etwa nur ein Bluff des FC Bayern?

IMAGO/Ulrich Wagner

Jamal Musiala reiste verletzt von der deutschen Nationalmannschaft ab

Jamal Musiala ist über die gesamte Saison gesehen der wohl beste Spieler in den Reihen des FC Bayern. Umso schwerwiegender wäre sein Ausfall ausgerechnet im Bundesliga-Topspiel gegen den neuen Tabellenführer Borussia Dortmund am 1. April (ab 18:30 Uhr). Die Diagnose Muskelfaserriss zu Beginn der Länderspielpause traf die Münchner daher umso härter - doch stimmt sie überhaupt?

Die "Bild" griff am Dienstag Spekulationen aus dem Dortmunder Umfeld auf, nach denen es sich bei der ganzen Sache nur im eine vorgetäuschte Verletzung handeln könnte.

Ein Bluff des FC Bayern gegen den BVB, um sich alle taktischen und personellen Varianten offen zu halten, wenn es nächste Woche Samstag ins womöglich vorentscheidende Bundesliga-Duell Zweiter gegen Erster geht?

Fakt ist: Wer den Klassiker in der Allianz Arena verliert, kann aus eigener Kraft kein Deutscher Meister mehr werden.

Nach der dritten Saisonniederlage am letzten Sonntag bei Bayer Leverkusen (1:2) schrillten bei den Münchnern ohnehin alle Alarmglocken, gab der Rekordmeister aufgrund eines pomadigen Auftritts doch eine zwischenzeitliche Führung noch aus der Hand.

Um gegen Borussia Dortmund zu gewinnen, sind den Bayern nun offensichtlich alle Tricks recht - so zumindest wird bei den Westfalen wohl vermutet.

Einen konkreten Vorwurf, Jamal Musiala und der FC Bayern könnten seine Muskelverletzung im linken Oberschenkel nur vorgetäuscht haben, gibt es zwar nicht aus Dortmund. Doch auch immer mehr Medien spekulieren längst darüber, dass es die Münchner ähnlich machen könnten wie der französische Top-Klub Paris Saint-Germain vor den Champions-League-Duellen mit den Bayern.

Bayern-Bluff bei Musiala? Auch Choupo-Moting sagt Länderspielreise ab

PSG hatte ebenfalls nach außen hin kommuniziert, dass Superstar Kylian Mbappé nach einer Oberschenkelverletzung wochenlang fehlen würde, was sein sicheres Aus für das Achtelfinal-Hinspiel gegen den FCB bedeutet hätte. Letztlich spielte Mbappé doch mit und setzte den Bayern dann auf dem Rasen ordentlich zu.

Blufft der Tabellenzweite nun selbst, um Musiala pünktlich zum Spitzenspiel in der Bundesliga eine wertvolle Pause zu gönnen? Und ist es nur ein dummer Zufall, dass auch Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting mit Rückenproblemen ebenfalls von seiner kamerunischen Nationalmannschaft fernbleibt?

Laut dem "Bild"-Bericht will sich der BVB von den jüngsten Personalmeldungen aus München gar nicht beirren lassen und wird sich auf das Topspiel so vorbereiten, als seien alle Mann beim Kontrahenten an Bord - ohne jeden Ausfall.

Vielleicht behalten sie mit dieser Herangehensweise ebenso Recht, wie es Julian Nagelsmann vor knapp sechs Wochen mit Hinblick auf Kylian Mbappé und Paris Saint-Germain ebenfalls schon hatte.