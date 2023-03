Hansa Rostock stellt neuen Trainer vor

IMAGO/Oliver Zimmermann

Alois Schwartz übernimmt bei Hansa Rostock

Zwei Tage nach dem Rauswurf von Patrick Glöckner hat der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist Hansa Rostock Alois Schwartz als Nachfolger präsentiert.

Der 55-Jährige war vor vier Wochen beim aktuellen Tabellenletzten SV Sandhausen gefeuert worden. Jetzt soll er den Vorletzten vor dem Abstieg retten.

"Uns war es wichtig, dass wir einen Trainer holen, der den Kampf um den Klassenerhalt in der zweiten Liga kennt", erklärte Sportvorstand Martin Pieckenhagen: "Mit seiner langjährigen Erfahrung und der Geschlossenheit des gesamten Vereins wollen wir in den verbleibenden Saisonspielen wieder in die Erfolgsspur zurückfinden."

Schwartz, der in der zweiten Liga neben Sandhausen auch den Karlsruher SC, den 1. FC Nürnberg und den 1. FC Kaiserslautern betreute, sprach von einer "großen Herausforderung". Sein Vertrag gilt bis zum Saisonende.

Glöckner war am Montag nach nur einem Sieg aus den vergangenen acht Spielen beurlaubt worden.