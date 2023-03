Zur Freude aller BVB-Fans! Klub verkündet Stadion-Update

IMAGO/Hans Blossey

Im Stadion Rote Erde (l.) wurde monatelang nicht gespielt

Nach monatelangen Bau- und Modernisierungsarbeiten steht das Dortmunder Stadion Rote Erde kurz vor der Wiedereröffnung - nach über einem Jahr Verzögerung. Der BVB bestätigte entsprechende Meldungen nun öffentlich.

"Wenn alles klappt und nicht noch Witterungs- oder bautechnische Gründe es verhindern, kann die U23 zum 1. April in die Rote Erde zurückkehren", sagte BVB-Organisationsdirektor Dr. Christian Hockenjos gegenüber den "Ruhr Nachrichten".

Das traditionsreiche Stadion, welches direkt neben dem Signal Iduna Park gelegen ist, war seit vielen Monaten gesperrt. Vor allem, weil unterhalb des Areals Verfüllungsarbeiten erledigt werden mussten und in diesem Zuge an mehreren Stellen Modernisierungen vorgenommen wurden.

In den letzten Monaten war speziell die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund von der Stadionsperrung betroffen und musste für ihre Pflichtspiele in der 3. Liga permanent in andere Arenen ausweichen. So spielte der BVB II in dieser Saison schon in Wuppertal, Oberhausen und dem Signal Iduna Park.

"In der Roten Erde haben wir dann endlich wieder Heimspiele. Ständig auszuweichen [...], ist für unsere U23-Spieler alles andere als optimal", meinte Hockenjos weiter.

BVB II kassierte bereits neun Heimniederlagen

Unter anderem wurde eine für die 3. Liga obligatorische Rasenheizung verbaut und installiert. Als letzte Maßnahmen werden momentan noch die Rasentragschicht sowie eine Zisterne installiert, hieß es in dem Bericht. Wird dann noch in der kommenden Woche der neue Rollrasen verlegt, kann der Spielbetrieb im altehrwürdigen Stadion wieder aufgenommen werden.

Vier Pflichtspiele im Abstiegskampf der 3. Liga stünden für den BVB II in der Roten Erde dann noch an. Insgesamt haben die Borussia und die Stadt Dortmund mehr als 3,3 Millionen Euro in die Modernisierungsarbeiten des Fußballstadions gesteckt.

Sportlich gesehen hat sich das ständige Umziehen bei den Heimspielen in andere Spielorte eindeutig negativ für die U23 des BVB ausgewirkt. Die Schwarz-Gelben haben in der Drittliga-Saison nur fünf ihrer 15 Heimspiele gewonnen und bereits neun Heimniederlagen kassiert - so viele wie kein anderer Drittligist.