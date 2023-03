So reagiert Salihamidzic auf die Kimmich-Kritik

IMAGO/Mladen Lackovic

Hasan Salihamidzic sorgte mit dem FC Bayern für einen Paukenschlag

Die Entlassung von Julian Nagelsmann beim FC Bayern sorgt nach wie vor für jede Menge Gesprächsstoff. Nachdem Joshua Kimmich am Samstagabend mit deutlichen Worten hatte aufhorchen lassen, reagierte Sportvorstand Hasan Salihamidzic einen Tag später auf die brisanten Aussagen.

Joshua Kimmich galt beim FC Bayern als enger Vertrauter von Julian Nagelsmann. Kein Wunder, dass der 28-Jährige nach der vorzeitigen Trennung sichtlich mitgenommen war.

"Wir müssen lernen, damit umzugehen. Wenn es zu einem Trainerwechsel kommt, ist es immer enttäuschend. Wir Spieler haben es nicht geschafft, gute Ergebnisse zu erzielen", sagte der Nationalspieler nach dem Länderspiel zwischen Deutschland und Peru (2:0) am Samstagabend im "ZDF".

Das Fußball-Geschäft habe manchmal "wenig Liebe, wenig Herz", stimmte Kimmich nachdenkliche Töne an.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic reagierte am Sonntagvormittag im "Sport1-Doppelpass" auf die kritischen Worte des Mittelfeldspielers.

"Auch für mich emotional war es schwer. Denn Julian Nagelsmann und ich hatten ein sehr, sehr gutes Verhältnis, aber die Leistungen haben nicht mehr gestimmt, und deshalb mussten wir die Entscheidung treffen", erklärte der 46-Jährige das Trainer-Beben.

Salihamidzic: Leistungen des FC Bayern "waren ungenügend"

Salihamidzic nahm anschließend noch Bezug auf Kimmichs Aussagen. "Wenn Sie ihn fragen, würde er sagen: Wir haben einen Top-Trainer gehabt, wir haben eine Top-Mannschaft. Aber die Leistungen waren ungenügend, das würde er auch bestätigen", sagte der Sportvorstand des FC Bayern hierzu.

Der deutsche Rekordmeister setzt an der Seitenlinie fortan auf Thomas Tuchel. Der 49-Jähige besitzt an der Säbener Straße einen Vertrag bis zum Sommer 2025.

Der erste Härtetest steht für Tuchel bereits am kommenden Samstag (18:30 Uhr) an, wenn der FC Bayern in der Fußball-Bundesliga auf Borussia Dortmund trifft.