FC Bayern und BVB liefern sich Wettrennen um Kroaten-Juwel

via www.imago-images.de

Puljic soll beim FC Bayern und BVB auf dem Zettel stehen

Der FC Bayern und der BVB liefern sich nicht nur in der Bundesliga ein spannendes Titelrennen, auch auf dem Transfermarkt scheinen sich die beiden deutschen Schwergewichte in die Quere zu kommen.

Wie der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtet, sollen sowohl der deutsche Rekordmeister als auch die Schwarz-Gelben an Ljubo Puljic interessiert sein.

Der 15-Jährige spielt derzeit in der U17 von NK Osijek und stand schon in sechs Spielen für die U17 der kroatischen Nationalmannschaft auf dem Platz.

Namhafte Konkurrenz für FC Bayern und den BVB

Dort zeigte Puljic vor allem in den vergangenen Partien gute Leistungen, als die Kroaten gegen Slowenien, Belgien und Norwegen nur ein Gegentor kassierten.

Neben den beiden deutschen Top-Klubs sollen auch die europäischen Schwergewichte Juventus Turin und FC Barcelona das Juwel auf dem Zettel haben.

Puljic selbst will dem Vernehmen nach schon bald darüber entscheiden, in welche Richtung sein weiterer Weg führen soll und einen Vorvertrag unterschreiben. Der Youngstar sei bereit für den nächsten großen Schritt, heißt es. Ob dieser am Ende nach Deutschland führt?

Leipzig-Star Gvardiol als Vorbild für Puljic?

Dafür sorgen könnte Josko Gvardiol. Der Innenverteidiger von RB Leipzig, der mittlerweile als einer der besten Abwehrspieler der Welt gilt, hat gezeigt, dass die Bundesliga ein guter Ort ist, um sich zu entwickeln. Ein Umstand, der Puljic sicherlich nicht verborgen geblieben ist.

Zudem gilt der BVB als beliebte Anlaufstation für Top-Talente. Mit Jadon Sancho, Jude Bellingham und Erling Haaland entwickelten sich in den vergangenen Jahren mehrere junge Spieler zu Top-Stars.

In seiner Heimat wird Puljic, der am 31. Mai dieses Jahres seinen 16. Geburtstag feiert, mit dem ehemaligen Weltklasse-Verteidiger Nemanja Vidic verglichen. Anders als der Serbe soll Puljic jedoch auch die modernen Aspekte des Fußballs, darunter eine starke Spieleröffnung, beherrschen.