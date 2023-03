Irres Mané-Gehalt beim FC Bayern enthüllt

IMAGO/ULMER

Sadio Mané soll Topverdiener des FC Bayern sein

Im Sommer 2022 wechselte Sadio Mané für 32 Millionen Euro vom FC Liverpool zum FC Bayern. In München unterschrieb er einen Vertrag bis 2025. Nun wurde enthüllt, wie groß das Gesamtpaket tatsächlich ist, das die Münchner für den Senegalesen zahlen.

Die französische Sportzeitung "L'Équipe" veröffentlichte am Donnerstag eine Liste mit den Top-Verdienern des europäischen Fußballs.

In dem Ranking taucht Sadio Mané auf dem sechsten Platz auf. Demnach soll der Angreifer 24 Millionen Euro im Jahr einstreichen. Bei seinem Wechsel zum FC Bayern war noch die Rede von 22 Millionen Euro.

So oder so hat sich Mané im Gehaltsranking der Münchner direkt an die Spitze katapultiert. In die Top-Kategorie mit Gehältern von um die 20 Millionen Euro fallen "L'Équipe" zufolge beim deutschen Rekordmeister ansonsten nur noch Kapitän Manuel Neuer sowie Bayern-Urgestein Thomas Müller, die 19,1 Millionen Euro einstreichen sollen.

Zahlt der FC Bayern Mané tatsächlich 24 Millionen Euro im Jahr, steigt das Gesamtpaket für den 30-Jährigen auf 104 Millionen Euro, die sich aus Ablösesumme und Gehalt für drei Jahre zusammensetzen.

Die hohe Summe rechtfertigt Mané bislang noch nicht wirklich. Nach einer Entzündung im Wadenbeinköpfchen, die den Superstar knapp drei Monate lang zum Zuschauen zwang, konnte er an die guten Leistung aus dem Spätsommer und Herbst nicht mehr anknüpfen.

Seit sechs Einsätzen wartet Mané auf einen Treffer. In der Bundesliga ist er sogar seit fünf Monaten ohne eigenes Tor.

PSG-Stars kassieren ab

Mit 24 Millionen Euro gehört Mané aber noch nicht zu den absoluten Topverdienern in Europa. "L'Équipe" zufolge ist Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain mit 72 Millionen Euro der bestbezahlte Fußballer der Welt.

Auf Platz zwei und drei folgen seine Vereinskollegen Neymar (44,1 Millionen Euro) und Lionel Messi (40,5 Millionen Euro).