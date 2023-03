Medien: Tuchel fordert Knallhart-Kurs vom FC Bayern

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Johann Medvey

Thomas Tuchel soll bereits einen klaren Wunsch bei den Bossen des FC Bayern hinterlegt haben

Gerüchte, Real Madrid habe ein Auge auf Alphonso Davies vom FC Bayern geworfen, geistern immer mal wieder durch den medialen Äther. Spanische Medien befeuern die Spekulationen nun erneut, der Weg zu einem Deal ist demnach allerdings steinig.

Im Januar 2019 überwies der FC Bayern rund 14 Millionen Euro an die Vancouver Whitecaps aus der US-amerikanischen MLS, sicherte sich so die Dienste von Alphonso Davies und landete einen echten Transfercoup: Der Kanadier stieg schnell zur Stammkraft beim deutschen Rekordmeister und zu einem der begehrtesten Linksverteidiger der Fußball-Welt auf. Ein Umstand, der auch Real Madrid auf den Plan gerufen haben soll.

"El Nacional" zufolge will man in Madrid alle Hebel in Bewegung setzen, um Davies von einem Engagement in der spanischen Hauptstadt zu überzeugen. Angeblich vertreten die Bose der Königlichen die Ansicht, Davies könnte bei Real eine Ära prägen, wie einst Defensiv-Superstars wie Roberto Carlos oder Marcelo.

Allerdings schränkt das katalanische Medium ein, dass ein Transfer nur sehr schwer umzusetzen sein wird. Thomas Tuchel, der das Traineramt beim FC Bayern am vergangenen Freitag von Julian Nagelsmann übernommen hat, soll bei der Klubführung der Münchner demnach schon glasklar hinterlegt haben, dass Davies in seinen Planungen eine sehr große Rolle spiele.

FC Bayern will angeblich mit Davies verlängern

Eintreffende Angebote solle man unabhängig von der Höhe erst gar nicht prüfen. Selbst wenn Davies auf einen Abgang drängen würde, solle sich der FC Bayern nicht gesprächsbereit zeigen, soll Tuchel dem Bericht zufolge gefordert haben.

Informationen des "kicker" legen allerdings nahe, dass Davies eher nicht auf einen Abschied aus München pochen wird. Demnach soll man an der Säbener Straße daran arbeiten, den bis Sommer 2025 datierten Vertrag des 22-Jährigen vorzeitig zu verlängern.

Davies könne sich eine Verlängerung in München "gut vorstellen", will das Fachmagazin erfahren haben. Im Hinterkopf habe der Linksverteidiger auch die WM-Endrunde 2026, die in seiner kanadischen Heimat sowie in Mexiko und den USA ausgetragen wird. Das gewohnte Umfeld beim FC Bayern soll Davies auf dem Weg hin zu diesem Karriere-Highlight deutlich mehr reizen als ein Wechsel zu einem anderen Verein.