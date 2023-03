Rummenigge sieht einen "Hauch FC Hollywood" bei Bayern

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn haben beim FC Bayern einen Trainerwechsel vorgenommen

Am Samstagabend kommt es in der Fußball-Bundesliga zum Topspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund. Michael Rummenigge spielte in seiner aktiven Karriere sowohl für den Rekordmeister als auch für den BVB. Der Ex-Profi erwartet ein enges Duell zwischen den beiden Kontrahenten.

"Ein Tipp ist schwierig, da es zahlreiche unvorhersehbare Variablen gibt. Ich wage es trotzdem und lege mich auf ein 1:1 oder 2:2 fest", orakelte Rummenigge in seiner "Sportbuzzer"-Kolumne.

Der FC Bayern tritt gegen den BVB (Samstag, 18:30 Uhr) erstmals mit Thomas Tuchel an der Seitenlinie an. Julian Nagelsmann musste an der Säbener Straße in der vergangenen Woche seinen Hut nehmen.

"Aller Treuebekundungen zum Trotz denke ich, dass man sich bei den Bayern schon länger mit der Trainer-Personalie beschäftigt hat", blickte Rummenigge auf den Paukenschlag an der Isar.

"Darüber, wie man das Ende des 'Langzeitprojekts' Nagelsmann gemanagt hat, lässt sich sicher streiten. Es waberte ja fast wieder ein Hauch FC Hollywood durch die Säbener Straße. Klar ist aber: Mit Tuchel haben die Bayern einen absoluten Spitzen-Coach verpflichtet", führte der 59-Jährige seinen Standpunkt aus.

Beben beim FC Bayern ein Vorteil für den BVB?

Laut Rummenigge könnte sich der Wirbel beim FC Bayern letztlich "als Vorteil" für den BVB erweisen. "Die ganze Welt hat auf die Bayern geschaut. Die Dortmunder konnten sich derweil ganz in Ruhe auf die Partie vorbereiten", meinte der ehemalige Nationalspieler.

Rummenigge weiter: "Auf der anderen Seite dürfte klar sein, dass sich die Münchner aufgrund der jüngsten Entwicklungen extrem am Riemen reißen werden. Wenn die Bayern angeschossen sind, verlieren sie eigentlich nie. Doch schon ein Unentschieden wäre für die Borussia Gold wert."

Aktuell rangiert der BVB in der Fußball-Bundesliga einen Punkt vor dem FC Bayern.