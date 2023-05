Enthüllt: FC Bayern fährt Knallhart-Kurs bei Musiala

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Jamal Musiala soll noch lange beim FC Bayern bleiben

Jamal Musiala hat sich beim FC Bayern in das Rampenlicht gespielt. Den europäischen Spitzenklubs ist die rasante Entwicklung des Offensivspielers nicht verborgen geblieben.

Wie Transfer-Reporter Ekrem Konur auf Twitter berichtet, beobachten Paris Saint-Germain sowie namentlich nicht genannte Vereine aus der Premier League die Situation von Musiala.

Der FC Bayern will beim 20-Jährigen aber anscheinend knallhart bleiben. So will sich der deutsche Rekordmeister in Zukunft wohl keine Angebote für den offensiven Mittelfeldspieler anhören - im Gegenteil. Die Münchner möchten stattdessen mit Musiala verlängern.

FC Bayern erklärt Jamal Musiala für unverkäuflich

Der deutsche WM-Fahrer ist noch bis 2026 an den Klub gebunden. Seinen aktuellen Kontrakt hatte Musiala im Frühjahr 2021 unterschrieben. Seitdem machte er noch einmal einen deutliche Entwicklungssprung.

"Natürlich ist er unverkäuflich. Er ist ein Wahnsinns-Junge, ein deutscher Nationalspieler. Genau so einen Typen brauchen wir. Wenn ich jetzt darüber nachdenken würde, diesen Jungen irgendwie wegzugeben, dann wäre ich verrückt. Er wird lange beim FC Bayern spielen", stellte Sportvorstand Hasan Salihamidzic zu Saisonbeginn gegenüber "Sky" klar.

An diesem Standpunkt wird sich nichts geändert haben. Die internationalen Top-Klubs wie Paris Saint-Germain müssen sich eine Verpflichtung somit abschminken.

Jamal Musiala soll Ära beim FC Bayern prägen

Musiala hat sich beim FC Bayern längst als unverzichtbarer Stammspieler und Gesicht der Zukunft etabliert. In der laufenden Saison stand der Zehner bislang in 46 Pflichtspielen auf dem Rasen. Die Zwischenbilanz: 15 Tore sowie 16 Vorlagen.

Während Musiala seinen Platz in der ersten Elf sicher hat, müssen andere Offensivakteure wie Thomas Müller oder Leroy Sané um ihre Minuten unter Cheftrainer Thomas Tuchel kämpfen.