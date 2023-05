Tuchel-Aus beim FC Bayern? Das sagt Herbert Hainer

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Thomas Tuchel sitzt beim FC Bayern wohl fest im Sattel

Klub-Präsident Herbert Hainer schließt ein vorzeitiges Ende der Amtszeit von Thomas Tuchel beim FC Bayern aus.

"Von Thomas Tuchel sind wir absolut überzeugt, er ist einer der besten Trainer in Europa. Ich habe ihm am Freitag die Situation erklärt, er war sehr verständnisvoll. Es gibt keinen Grund, warum er nicht bei dem FC Bayern weiterarbeiten sollte", sagte Hainer auf einer Pressekonferenz am Sonntag.

Tuchel hatte sich am Samstag nach dem Last-Minute-Meisterfinish beim 1. FC Köln (2:1) geschockt vom Rauswurf von Vorstandschef Oliver Kahn sowie Sportvorstand Hasan Salihamidzic gezeigt.

"Ich weiß es seit gestern. Die beiden waren maßgeblich verantwortlich, dass wir gemeinsam auf die Reise gegangen sind. Deswegen muss ich es jetzt auch erst verarbeiten", sagte Tuchel im TV-Sender "Sky". "Statt zu feiern, haben wir jetzt das nächste politische Thema."

Anschließend waren Spekulationen über einen Rücktritt Tuchels aufgekommen. "Wenn so mit den Leuten umgegangen wird, musst du dich fragen: Willst du für diesen Verein arbeiten? Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass er bald nicht mehr Trainer ist – auf eigenen Wunsch", sagte TV-Experte Dietmar Hamann.

FC Bayern: Kritik an Thomas Tuchel

Tuchel hatte Ende März beim FC Bayern die Nachfolge von Julian Nagelsmann angetreten. Neben dem Titelgewinn in der Bundesliga fielen das Aus im DFB-Pokal sowie in der Champions League in seine Amtszeit.

Zuletzt hatte Hamann auch Kritik am früheren BVB-Coach geübt. "Wenn ich einen neuen Trainer habe, der in elf Spielen häufiger verliert als sein Vorgänger in 37 Partien, kann ich nicht sagen, dass die Mannschaft alleine schuld ist. Der Trainer hat natürlich seinen Anteil daran. Wie viel, das wissen wir nicht", sagte der Ex-Nationalspieler bei "Sky 90".

Die Mannschaft sei unter Tuchel "nicht besser geworden. Wenn überhaupt, spielt sie sogar schlechter als vorher".