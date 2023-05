Frankfurt vor Verpflichtung von Schweden-Top-Talent

IMAGO/KRISTER ANDERSSON

Hugo Larsson stand wohl auch beim BVB auf dem Zettel

Eintracht Frankfurt treibt den Umbruch innerhalb des Teams weiter voran. Der noch amtierenden Europa-League-Sieger steht angeblich kurz vor der Verpflichtung eines absoluten Top-Talents.

Laut der schwedischen Zeitung "Sportbladet" wird Hugo Larsson im Sommer an den Main wechseln. Der 18-Jährige gilt in seiner Heimat als kommender Superstar und soll für rund zwölf Millionen Euro von Malmö FF kommen. Damit würde der Mittelfeldspieler einen neuen Rekord aufstellen. Nie zuvor zahlte ein Verein für einen Spieler aus Schwedens erster Liga mehr.

Laut "Transferexperte" Fabrizio Romano hat Larsson seinen Vertrag in Frankfurt bereits unterschrieben, offiziell gemacht werden soll der Deal dann in den kommenden Wochen. Laut Informationen von "Sport1" bindet sich der Rechtsfuß fünf Jahre lang an den Klub.

Vizemeister BVB geht im Rennen um Larsson leer aus

Die Eintracht setzte sich im Rennen um den Youngstar gegen namhafte Konkurrenz durch. Demnach soll auch Borussia Dortmund lange um den talentierten Schweden gebuhlt haben. Letztendlich geht der BVB aber wohl leer aus.

Trotz seines Alters kann Larsson bereits die Erfahrung von 59 Spielen in der Allsvenskan vorweisen. In diesen gelangen ihm bisher zwei Tore. Vier weitere Treffer bereitete er vor.

In Frankfurt könnte er die Lücke schließen, die durch einen möglichen Abgang von Djibril Sow entstehen würde. Über einen Wechsel des Schweizers ranken sich seit Monaten Gerüchte.

Zudem wird Daichi Kamada den Verein verlassen. Auch Top-Stürmer Randal Kolo Muani könnte sich nach nur einem Jahr in der Mainmetropole nach einer neuen Herausforderungen umschauen. Der Franzose, der in dieser Saison in der Bundesliga 15 Tore erzielte und elf Assists sammelte, wird mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht und dürfte dem Verein rund 100 Millionen Euro einbringen.