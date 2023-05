Details zu Bayern-Aufsichtsratssitzung enthüllt

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Rummenigge und Hoeneß wollen den FC Bayern umkrempeln

Am Dienstagabend hat der FC Bayern seine vieldiskutierte Aufsichtsratssitzung abgehalten. Erstmals dabei: das neueste Mitglied Karl-Heinz Rummenigge. Nun sind erste Details über die auf der Sitzung besprochenen Themen durchgesickert.

Beim FC Bayern gibt es dieser Tage reichlich Gesprächsbedarf. Um nur einige Themen zu nennen: die sportliche Talfahrt in der Rückrunde, der Trainerwechsel von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel und die damit einhergegangenen Kommunikationsfehler, die Entlassungen von Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic und die Frage nach einem neuen Kaderplaner sowie die künftige Ausrichtung des Klubs auf dem Transfermarkt.

Doch über das Dauer-Thema der letzten Tage, die Trennung des Führungsduo Kahn und Salihamidzic, wurde nach Angaben von "Bild" auf der Aufsichtsratssitzung des FC Bayern überraschenderweise fast gar nicht gesprochen. Auch kein Thema seien die mögliche Nachbesetzung des Sportvorstandspostens oder die Planungen auf dem Transfermarkt gewesen. Somit sei auch nicht über die Budgets für die kommende Spielzeit gesprochen worden.

Der Grund: Die Suche nach einem neuen Sportvorstand fällt demzufolge nicht in den Verantwortungsbereich des Aufsichtsrats, sondern in den des Vorstands. Man sei bei der rund dreistündigen Sitzung am Dienstagabend daher ordnungsgemäß die Tagesordnungspunkte durchgegangen, so "Bild".

Gespräche mit Tuchel über Personalplanung des FC Bayern folgen

Da sich die gesamte Bayern-Führung nach dem Personalbeben der letzten Tage jedoch nun erst einmal finden muss, soll schon in Kürze ein weiteres Treffen stattfinden. Diesmal soll neben dem Aufsichtsrat, in dem nun auch Ex-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sitzt, auch der neue CEO Jan-Christian Dreesen sowie Cheftrainer Thomas Tuchel an den Gesprächen teilnehmen.

Gemeinsam mit weiteren Vorstandsmitgliedern wie Dr. Michael Diederich (Finanzen) und Andreas Jung (Marketing) soll "Bild" zufolge dabei die Kader- und Budgetplanung für die kommende Spielzeit besprochen werden.

Karl-Heinz Rummenigge soll in der Runde als Experte agieren, verfügt er doch auch zwei Jahre nach seinem Weggang beim FC Bayern noch immer über ein breites Netzwerk im Fußballgeschäft.