Enthüllt: Keine Blitz-Transfers beim FC Bayern

Hoeneß, Dreesen und Rummenigge planen den Kader des FC Bayern

Der FC Bayern plant nach dem Rauswurf von Sportchef Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn derzeit in einer Interimsbesetzung den Kader für die kommende Saison. Hierbei lassen sich die neuen/alten Bosse wohl Zeit. Heißt: Blitz-Transfers sind offenbar nicht zu erwarten.

Die alte Spielzeit ist gerade einmal vor ein paar Tagen zu Ende gegangen, da hoffen viele Fans des FC Bayern bereits auf personelle Vollzugmeldungen mit Blick auf die Saison 2023/24. Zahlreiche Spieler sind in den letzten Wochen und Monaten bereits an der Säbener Straße gehandelt worden, einige nur vage, andere deutlich konkreter. Doch eines kristallisiert sich laut einem Bericht des "kicker" heraus: Die Anhänger des deutschen Rekordmeisters brauchen viel Geduld.

Denn wie das Fachmagazin aus dem Führungskreis des FC Bayern erfahren hat, werden die Münchner keine Schnellschüsse vollziehen. Mit Blitz-Transfers und Kurzschlusshandlungen nach der zu weiten Teilen verkorksten Saison ist nicht zu rechnen. Vielmehr wollen sich Ehrenpräsident Uli Hoeneß, der neue Vorstandsboss und Kahn-Nachfolger Jan-Christian Dreesen, Aufsichtsrat und Berater Karl-Heinz Rummenigge sowie Trainer Thomas Tuchel Zeit, dessen Wort viel Gewicht haben soll, genügend Zeit nehmen für die Planung.

Der komplette Juni und auch der Juli bieten demnach genügend Spielraum für die Kadergedankenspiele und Vorbereitungen von Verpflichtungen - und dementsprechend auch Zeit für weitere Gerüchte. Einen Planungstermin soll es in der vergangenen Woche gegeben haben, weitere sollen folgen. Transferschluss in der Fußball-Bundesliga ist in diesem Sommer am 1. September, 18 Uhr.

FC Bayern sucht einen Mittelstürmer

Der Hauptfokus des neuen sportlichen Leitungsquartetts liegt dabei zuvorderst auf dem Einkauf eines Stürmers. Dieser soll den Abgang von Robert Lewandowski, für den im letzten Jahr kein direkter Nachfolger geholt wurde, vergessen machen.

Hier sind laut "kicker" die bereits gehandelten Dusan Vlahovic (Juventus Turin) und Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) ganz vorn auf der Wunschliste.

Neben Declan Rice, der weiter Thema für das Mittelfeld bleibt, beschäftigen sich die Macher "intensiv" mit Raphael Guerreiro nach dessen Abschied vom BVB. Damit bestätigt das Fachmagazin die Berichte anderer Quellen aus den letzten Tagen. Der vielseitige Linksverteidiger ist ablösefrei.