BVB bei Sancho wohl in der Pole Position

IMAGO/Richard Callis/SPP

Jadon Sancho könnte im Sommer zum BVB zurückkehren

2021 wechselte Jadon Sancho für 85 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Manchester United. Der große Durchbruch auf der Insel blieb dem Flügelstürmer allerdings verwehrt. Nun machen immer mehr Gerüchte die Runde, dass der BVB intensiv an einer Rückkehr des Engländers arbeitet.

In der Offensive von Manchester United herrscht ein bitterer Konkurrenzkampf: Mit Marcus Rashford, Antony und Alejandro Garnacho verfügen die Red Devils über eine Vielzahl an prominenten Optionen für die linke Außenbahn, auf der sich auch Jadon Sancho am wohlsten fühlt.

In dieser Spielzeit kam der 23-Jährige zwar dennoch in 41 Pflichtspielen zum Einsatz, ein dauerhafter Stammplatz blieb ihm auf Grund massiver Leistungsschwankungen jedoch verwehrt. Immer wieder machen Gerüchte die Runde, dass der junge Engländer Old Trafford deshalb wieder verlassen könnte.

Holt der BVB Jadon Sancho zurück?

Bereits in den vergangenen Monaten war deshalb auch eine Rückkehr von Sancho zum BVB ins Gespräch gebracht worden. Wirklich konkret wurde es zwischen den Parteien aber wohl nicht. Doch das könnte sich jetzt offenbar ändern: "TEAMtalk" berichtet, dass die United-Bosse einem Abgang von Sancho durchaus offen gegenüberstehen könnten.

Sollte Borussia Dortmund grünes Licht aus Manchester erhalten, so sei der Vizemeister "ein echter Anwärter" auf einen Sancho-Transfer. Die Spekulationen seien in letzter Zeit weitaus konkreter geworden, so das Online-Portal weiter.

Bereits Anfang Mai hatte die "Bild" berichtet, dass BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl in regelmäßigen Austausch mit Sanchos Berater stehe.

Sollte sich United für einen Verkauf ihres Linksaußen entscheiden, so würden die Westfalen das Rennen um eine Verpflichtung wohl anführen. "TEAMtalk" will erfahren haben, dass sich der Bundesligist bereits jetzt in der Pole Position befindet und nur auf die Freigabe von der Insel warte.