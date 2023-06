Real Madrid statt FC Bayern? Spektakuläres Gerücht um Mané

IMAGO/Revierfoto

Verlässt Sadio Mané den FC Bayern?

Die unglückliche Liaison zwischen dem FC Bayern und Sadio Mané könnte im Sommer ein jähes Ende finden. Der senegalesische Nationalspieler gilt beim Rekordmeister als Verkaufskandidat. Schlägt Real Madrid zu?

Im vergangenen Sommer wurde Mané noch als großer Transfer-Coup des FC Bayern gefeiert. Keine zwölf Monate später ist an der Säbener Straße Ernüchterung eingekehrt.

Viel zu selten konnte der 31-Jährige an seine Leistungen während seiner Zeit beim FC Liverpool anknüpfen. Zwölf Treffer in 38 Pflichtspielen sind eine magere Bilanz für den ehemalige Torschützenkönig der Premier League.

Aus diesen Gründen wird längst über einen Abschied Manés vom FC Bayern spekuliert. Das Portal "fichajes" bringt den Routinier nun mit Real Madrid in Verbindung. Demzufolge sei Mané eine der favorisierten Optionen bei den Königlichen.

Real Madrid muss in diesem Sommer niemand geringeren als Karim Benzema ersetzen. Der Weltfußballer kehrt der spanischen Hauptstadt nach 14 Jahren den Rücken zu. "fichajes" zufolge ist Mané einer der möglichen Nachfolge-Kandidaten.

Lothar Matthäus rechnet mit Abschied vom FC Bayern

Der Offensivmann besitzt beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2025. "Wir schätzen Mané sehr. Er ist immer noch einer der besten Spieler der Welt mit einem großartigen Charakter", sagte Ehrenpräsident Uli Hoeneß kürzlich im Gespräch mit der "Süddeutschen Zeitung".

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus rechnet aber mit einem Abschied von Mané. "Bayern wird ihn gehen lassen. Ich denke, dass die Zusammenarbeit zwischen Bayern München und Sadio Mané nach dem letzten Spieltag am Samstag zu Ende sein wird", gab sich der TV-Experte Ende Mai in einem Interview mit dem Fernsehsender "Super Sport Blitz" überzeugt.

Der Angreifer habe "nie so gespielt wie vor zwei Jahren in Liverpool. Das war ein Mané, der Freude bereitet hat", so Matthäus.