Plan des VfB Stuttgart mit Philipp Lahm aufgedeckt

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Philipp Lahm soll beim VfB Stuttgart weiter wichtig bleiben

Erst über den Umweg der Relegation konnte der VfB Stuttgart in der abgelaufenen Saison den Absturz in die 2. Bundesliga verhindern. Damit es bei den Schwaben fortan besser läuft, soll nun offenbar auch Ex-Spieler Philipp Lahm stärker eingebunden werden.

Wie "Bild" berichtet, ist der langjährige Profi des FC Bayern, der als externer Berater für den VfB fungiert, derzeit eng in die Saisonanalyse im Ländle eingebunden.

Zwar musste Lahm die erste Sitzung der Führungsetage am Mittwoch früher verlassen. An seiner Rolle in Stuttgart ändere dies aber nichts.

Es sei weiterhin geplant, den Weltmeister von 2014 am Neckar stark in wichtige Entscheidungen einzubinden, so die "Bild". Wie viel Einfluss Lahm konkret im operativen Geschäft hat, schreibt das Blatt allerdings nicht.

VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle hatte Lahm im vergangenen Herbst gemeinsam mit dessen ehemaligem DFB-Kollegen Sami Khedira als externe Berater angeheuert.

An der Entscheidung regte sich immer wieder auch Kritik, da beide Ex-Spieler ihre Rolle bislang eher als Nebenaufgabe verstanden.

Khedira war zuletzt als Sportdirektor beim DFB im Gespräch. Lahm tritt für den Verband als Organisator der Heim-EM 2024 auf und weilte in den letzten Monaten ebenfalls selten in Stuttgart.

VfB Stuttgart steigt fast ab

Arbeit gibt es beim fünffachen deutschen Meister derweil genug. Schließlich blicken die Stuttgarter auf eine Horror-Saison zurück, in der allein vier Trainer und zwei Sportdirektoren zum Einsatz kamen.

Zwar konnte Sebastian Hoeneß nach seiner Übernahme als Chefcoach den Abstieg verhindern. Jetzt stellt sich aber die Frage nach einen langfristigen Plan.

Unter Ex-Sportdirektor Sven Mislintat hatte man im Ländle in den letzten Jahren verstärkt auf die Jugend gesetzt. Zuletzt saß auf dem Transfermarkt aber nicht mehr jeder Griff.

Manche Top-Talente könnten den Klub nach dem Fast-Abstieg nun sogar verlassen, wird gemunkelt.