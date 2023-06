So groß ist das Transfer-Budget des FC Bayern

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel Engelbrecht

Plant der FC Bayern einen Großangriff auf dem Transfermarkt?

Dem FC Bayern steht aller Voraussicht nach ein intensiver Sommer bevor. Gleich auf mehreren Positionen sind namhafte Transfers geplant. Gut, dass die Kassen in München prall gefüllt sind.

Die Freude über die Last-Minute-Meisterschaft am letzten Spieltag hielt sich bei den Verantwortlichen des FC Bayern in Grenzen. Zu schwer wog die Enttäuschung über die zweite Saisonhälfte, in der der Rekordmeister nur selten den eigenen Ansprüchen gerecht wurde.

Sicher war deshalb schon vor dem letzten Saisonspiel: Die denkwürdige Rückrunde mit zwei leichtfertig verspielten Titeln würde Folgen haben.

Auf der Führungsebene hat der Umbruch mit der Entlassung von Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic bereits begonnen. Schon bald dürfte der Kader in den Fokus rücken. Und diese Stellschraube scheint man an der Isar besonders ernst zu nehmen.

Denn wie "Sport Bild" berichtet, steht beim FC Bayern für den Sommer ein vorläufiges Transfer-Budget von 150 Millionen Euro zur Verfügung. Diese Summe kann wohl unabhängig von eigenen Verkäufen in die Mannschaft investiert werden.

Sollten Profis den Rekordmeister verlassen und ihrerseits eine Ablöse generieren, dürfte der Etat für Neuzugänge noch weiter steigen.

Herbert Hainer deutet 100-Millionen-Deal beim FC Bayern an

Sadio Mané, Serge Gnarby, Leroy Sané, Bouna Sarr und Benjamin Pavard sowie die zuletzt verliehenen Marcel Sabitzer und Alexander Nübel gelten beim FC Bayern als Verkaufs-Kandidaten.

Präsident Herbert Hainer betonte zudem, dass man sich in München inzwischen einen 100-Millionen-Euro-Transfer vorstellen könne. "Wir sind wirtschaftlich sehr gut aufgestellt und haben große Ziele. Daher lautet die Antwort: Ja, wir könnten - aber wir würden das in unserer Runde intensiv diskutieren", betonte der 68-Jährige gegenüber "Sport Bild".

In der Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel ist die Mittelstürmer-Position die wohl größte Baustelle. Zudem steht ein defensivstarker Sechser weit oben auf der Einkaufsliste.

Vielfach kursierte in den letzten Wochen der Name von Declan Rice. Der Mittelfeldmann von West Ham United gilt als Wunschspieler von Tuchel. Seine Verpflichtung würde die 100-Millionen-Euro-Marke knacken.