Daran hakt Raphael Guerreiros Wechsel zum FC Bayern

IMAGO/Moritz Mueller

Raphael Guerreiro zieht es vom BVB zum FC Bayern

Nach seinem Abgang von Borussia Dortmund bleibt Raphael Guerreiro der Fußball-Bundesliga wohl erhalten. Noch ist der Wechsel des scheidenden BVB-Stars zum FC Bayern aber nicht in trockenen Tüchern.

224 Pflichtspiele mit 40 Treffern und 50 Torvorlagen: Raphael Guerreiro gehörte in den letzten Jahren bei Borussia Dortmund fest zum Inventar.

Dass die Vereinsführung mit dem 29 Jahre alten Portugiesen keine Basis zur Verlängerung seines auslaufenden Vertrags fand und ihn ablösefrei ziehen lassen musste, ist aus Sicht des BVB bitter. Noch bitterer ist es, dass Guerreiro aller Voraussicht nach ausgerechnet beim FC Bayern anheuert.

Mehrere Medien berichteten schon am Mittwoch übereinstimmend, dass es zu diesem durchaus brisanten Wechsel kommen soll. Einen Dreijahresvertrag soll Guerreiro in München unterschreiben, hieß es.

Noch ist der Deal aber wohl nicht unter Dach und Fach: Wie es im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" heißt, sind noch letzte Details zwischen den Parteien zu klären, darunter die Provision für die Berater Guerreiros. In der kommenden Woche stehe dann bereits der Medizin-Check auf dem Programm.

Vom BVB zum FC Bayern - wegen Thomas Tuchel?

Laut "Sky" überzeugte Guerreiro letztlich ein Gespräch mit Trainer Thomas Tuchel vom Wechsel zum FC Bayern. Beide hatten in der Saison 2016/2017 auch beim BVB zusammengearbeitet.

Guerreiros Ehefrau Marrion hatte sich unlängst mit einem emotionalen Instagram-Post von den Dortmunder Fans verabschiedet. "Es ist an der Zeit, Abschied zu nehmen. Es ist nach so vielen Jahren nicht einfach, die richtigen Worte zu finden", schrieb sie in dem Text, den der Account "spielerfrauen_bvb" in dem sozialen Netzwerk veröffentlichte.

"Meine Kinder sind hier unter euch geboren und aufgewachsen. Ich möchte heute Danke sagen. Danke für alles. Dafür, dass ihr dieses großartige Stadion und vor allem mein Mama Herz entzündet habt, wenn ich sehe, wie meine Kinder mit euch vibrieren", teilte Guerreiro weiter mit und sprach von Momenten "voller Emotionen und Freude".