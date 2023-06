Gerüchte um Rückschlag bei Manuel Neuer

IMAGO/Philippe Ruiz

Steht Manuel Neuer 2023/24 wieder im Tor des FC Bayern?

Eigentlich wollte Manuel Neuer in der kommenden Saison wieder das Tor des FC Bayern hüten und dafür am besten direkt zu Trainingsbeginn wieder mit dem Team auf dem Platz stehen. Doch nun gibt es Gerüchte um einen Rückschlag beim langjährigen Torhüter der Münchner. Wie schlimm ist es wirklich?

Manuel Neuer befindet sich derzeit - nach seinem komplizierten Beinbruch im Dezember letzten Jahres - in der Reha. Zuletzt war der 37-Jährige vermehrt auf dem Trainingsplatz des FC Bayern zu sehen, dort startete er mit leichtem Aufbautraining.

Erst lief der deutsche Nationalkeeper nur einige Runden, mittlerweile ist er aber auch wieder mit den Handschuhen am Ball, absolvierte sogar schon Sprungübungen.

Die Zuversicht wuchs in den letzten vier Wochen, seitdem Neuer wieder auf dem Rasen ist, dass er tatsächlich schon rund ein halbes Jahr nach seinem schweren Ski-Unfall wieder, sein baldiges Comeback feiern könnte. Doch ein Bericht von "Bild" ließ nun kurzzeitig Sorgenfalten aufkommen.

Denn wie das Boulevard-Blatt beobachtete, hatte Neuer im Donnerstags-Training Probleme, sein verletztes Bein voll zu belasten. Der Routinier soll auffällig ungelenk gewirkt haben und sogar über den Platz gehumpelt sein.

Offenbar war die volle Belastung des im Dezember aufwändig operierten Beines nicht möglich. Wie "Bild" weiter berichtet, soll es sich bei den Problemen tatsächlich um einen kleinen Rückschlag beim 37-Jährigen gehandelt haben. Aber: In dieser Phase der Reha ist das wohl völlig normal.

FC Bayern: Manuel Neuer wohl "voll im Plan"

Durch die gesteigerte Belastung sind solche Reaktionen des mehrfach gebrochenen Beines als natürliche Reaktion zu erwarten. Gut möglich, dass es auf dem Weg zur vollen Genesung weitere Schwierigkeiten gibt, die Neuer aber überwunden wird.

Deshalb ist Neuer "Bild" zufolge auch weiter "voll im Plan". Der Routinier fühle sich wohl in seiner Reha. Derzeit ist also davon auszugehen, dass Neuer in der kommenden Saison wieder zwischen den Pfosten stehen wird.

Der Spielbetrieb im deutschen Oberhaus startet am 18. August. Zuvor steht die erste Runde im DFB-Pokal an (11. bis 14. August). Genug Zeit also für Neuer für die volle Genesung?