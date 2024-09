Thomas Müller legt sich in GOAT-Debatte fest

IMAGO/Oryk HAIST/SVEN SIMON

Im März 2023 trafen Lionel Messi (l.) und Thomas Müller mit dem FC Bayern zuletzt aufeinander

Thomas Müller hat selbst längst Fußballgeschichte geschrieben. Mit 33 Titeln, darunter alleine zwölf Meisterschaften, ist das Urgestein des FC Bayern nach Toni Kroos der erfolgreichste deutsche Kicker aller Zeiten. Für den Rekordspieler des FC Bayern steht derweil fest, wer für ihn der größte Fußball-Star überhaupt ist.

Seit Jahren wird in der Fußball-Welt die heiße Diskussion darüber geführt, wer "The Greatest Of All Time" (GOAT), der Größte aller Zeiten, ist.

Aufgrund ihrer einmaligen und herausragenden Karrieren und ihres überwältigenden Erfolgs ist sich die Fachwelt mehrheitlich darüber einig, dass Lionel Messi und Cristiano Ronaldo den Titel unter sich ausmachen.

Am "DAZN"-Mikrofon legte sich Thomas Müller, der sich mit beiden Superstars sowohl in der Champions League als auch bei den großen Turnieren mit der Nationalmannschaft schon viele epische Duelle geliefert hat, nun fest.

Für den mittlerweile 35-Jährigen steht fest, dass Messi der GOAT ist, sogar vor seinem ewigen Rivalen CR7.

"Für mich ist Messi der Beste, weil er die Leute dazu bringt, zu sagen: 'Ich gehe wegen seiner Eleganz ins Stadion'. Und weil er gleichzeitig sehr effektiv ist, wenn es darum geht, Tore zu schießen und Rekorde und Titel zu gewinnen", begründete Müller seine Entscheidung.

Viele Duelle mit dem FC Bayern und der Nationalmannschaft

"Cristiano Ronaldo ist auch ein starker Kandidat in zwei Kategorien, nämlich Statistiken und Titel, aber Messi ist einfach subtiler und eleganter", meinte der Profi des FC Bayern über den argentinischen Weltmeister, der in seiner unfassbaren Karriere schon sieben Mal zum Weltfußballer des Jahres gewählt wurde.

Zum Vergleich: Cristiano Ronaldo steht bei "nur" fünf Weltfußballer-Auszeichnungen.

Kurios: In den direkten Duellen mit seinem persönlichen GOAT Messi hat Müller sogar die Nase vorne. Sowohl was die Resultate, als auch was die individuelle Bilanz angeht.

Mit dem FC Bayern und dem DFB-Team trat Müller seit 2010 schon zehnmal gegen Messi an. Der deutsche Offensivakteur gewann davon sieben Partien und brachte es auf acht direkte Torbeteiligungen, während der Argentinier nur drei Siege und vier Scorerpunkte sammelte.