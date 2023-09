Götze bereut Wechsel vom FC Bayern zum BVB

IMAGO/Joaquim Ferreira

Mario Götze steht bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag

Nach drei Jahren beim FC Bayern kehrte Mario Götze im Sommer 2016 zu Borussia Dortmund zurück. Den Wechsel zum BVB bereut der heutige Spieler von Eintracht Frankfurt.

Im Podcast "Spielmacher - der EM-Talk", wurde Götze von "Sky"-Moderator Sebastian Hellmann gefragt, was er als Fehler in seiner Karriere bezeichnen würde. Der Offensivspieler antwortete eindeutig: "Es ist wahrscheinlich schon die Entscheidung, nach Dortmund zurückzugehen. Da hätte ich eine andere Entscheidung treffen sollen."

Heute hätte sich Götze vermutlich für einen Wechsel ins Ausland entschieden. "Ich hatte ja ein, zwei andere Optionen und war auch bei Jürgen (Klopp, Anm. d. Red.) in Liverpool. Für mich wäre der Schritt ins Ausland nach Dortmund und Bayern gut gewesen", betonte Götze und ergänzte: "Das, was ich dann vier Jahre später gemacht habe, um einfach ein neues Set-up vorzufinden."

Das hätte Götze rückblickend sicher auch 2016 gut getan, "bei dem, was alles vorher passiert ist", merkte er mit Blick auf den medialen Wirbel um ihn in Deutschland an. Mit seinem Wechsel zum BVB sei der heute 31-Jährige "wieder in einen ähnlichen Cosmos" zurückgekehrt.

Götze findet bei Eindhoven zu alter Stärke zurück

Im Herbst 2020 verließ Götze die Dortmunder wieder und schloss sich etwas überraschend PSV Eindhoven an. Beim niederländischen Klub fand der Weltmeister von 2014 zurück zu alter Stärke. Seit Sommer 2022 läuft Götze für Eintracht Frankfurt auf, bei der SGE ist er zumeist Stammspieler.

Im Trikot der Eintracht schaffte Götze sogar die Rückkehr zur Nationalmannschaft und war bei der verkorksten WM 2022 Teil des DFB-Teams.

Für Borussia Dortmund hatte Götze einst 219 Pflichtspiele absolviert. Dabei erzielte er 45 Tore und bereitete 61 weitere Treffer vor.

Bei seinem zweiten Gastspiel in Dortmund fand der Edeltechniker aber nie zu seiner Form. Verletzungen bremsten Götze immer wieder aus, zudem quälte er sich längere Zeit mit einer Stoffwechselerkrankung herum. Und wenn er dann doch einmal spielfähig war, fehlte ihm der Rhythmus.