Sperre für Hannover-Stürmer reduziert

IMAGO/Blatterspiel

Havard Nielsen muss nur für zwei Spiele auf die Tribüne

Havard Nielsen muss doch nur zwei Spiele aussetzen: Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat die Sperre des Stürmers von Hannover 96 nach einem Einspruch seines Klubs um eine Partie reduziert.

Im Niedersachsen-Derby am 5. November gegen Eintracht Braunschweig kann der 30 Jahre alte Norweger wieder auflaufen.

Nielsen war in der Nachspielzeit des 96-Auswärtsspiels beim 1. FC Kaiserslautern (1:3) am vergangenen Freitagabend vom Platz gestellt worden. Schiedsrichter Michael Bacher hatte das Einsteigen Nielsens in einem Zweikampf als Tätlichkeit gewertet und Rot gezeigt.

"Es ist sehr ärgerlich, dass Howie uns in den beiden kommenden Spielen fehlen wird", sagte 96-Sportdirektor Marcus Mann: "Zumindest konnten wir durch unsere Argumentation die Sperre um ein Spiel verringern, sodass er uns im Derby wieder zur Verfügung steht."