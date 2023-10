Bayern-Juwel Tel glänzt bei französischem Kantersieg

IMAGO/Baptiste Autissier

Nicht nur beim FC Bayern treffsicher: Mathys Tel

Nach einem bärenstarken Saisonstart im Trikot des FC Bayern hat Mathys Tel nun auch in der französischen U21-Nationalmannschaft brilliert. Ein Verbandswechsel zum DFB ist damit wohl endgültig vom Tisch.

Frankreichs U21-Nationaltrainer Thierry Henry dürfte gefallen haben, was er am Dienstag von Mathys Tel zu sehen bekam: In der 59. Minute war der formstarke Angreifer des FC Bayern im EM-Qualifikationsspiel gegen Zypern für Arnaud Kalimuendo eingewechselt worden, elf Zeigerumdrehungen später jubelte der Joker zum ersten Mal.

Nach einem Eckball sprintete Tel an den ersten Pfosten und verlängerte die Hereingabe mit dem Kopf ins lange Eck - es war der Treffer zum 7:0 für drückend überlegene Hausherren.

Kurz vor Schluss legte der Youngster sogar noch nach, sein wuchtiger Linksschuss unter die Latte war der Schlusspunkt beim 9:0-Kantersieg - der höchste Erfolg in der Geschichte der französischen U21.

Damit setzte Tel seinen rasanten Aufstieg der vergangenen Wochen fort. Für den FC Bayern erzielte der wendige Offensivmann in elf Pflichtspielen bereits sechs Tore, obwohl er zumeist nur eingewechselt wurde.

In der Folge holte Henry ihn erstmals in sein Juniorenteam, verbunden mit einem öffentlichen Loblied: "An so vielen Toren beteiligt zu sein, obwohl er außer im Pokal kein einziges Spiel von Beginn an bestritten hat, ist außergewöhnlich."

Mathys Tel beim FC Bayern im Aufwind

Tel war unter Ex-Coach Julian Nagelsmann im vergangenen Sommer für 20 Millionen Euro von Stade Rennes verpflichtet worden. Nach einer vielversprechenden Debütsaison mit fünf Toren startete der Youngster in diesem Jahr unter Thomas Tuchel richtig durch.

Parallel zu seiner U21-Premiere kamen Gerüchte um ein Interesse des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) an einer Einbürgerung des Top-Talents auf, befeuert durch Aussagen von DFB-Direktor Rudi Völler. In der Folge bekannte sich Tel aber deutlich zu Frankreich.

Spätestens nach seinem Auftritt gegen Zypern dürfte auch A-Nationaltrainer Didier Deschamps alles daran setzen, Tel für eine Zukunft in der Équipe tricolore zu begeistern. Der DFB kann sich einen Anruf also wohl sparen.