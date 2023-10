Eintracht-Star reagiert auf Karriereende-Gerüchte

IMAGO/Jan Huebner

Eintracht-Kapitän Sebastian Rode (rechts) will seine Karriere bald beenden

Immer wieder gibt es Gerüchte, wonach Sebastian Rode seine Karriere vorzeitig beenden könnte. Dass der Kapitän von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt zurzeit länger als gedacht ausfällt, befeuert die Spekulationen erneut. Nun hat der Routinier ausführlich Stellung bezogen.

Die Krankenakte von Sebastian Rode ist lang - sehr lang. Der heutige Kapitän von Eintracht Frankfurt erlitt in seiner aktiven Laufbahn unter anderem schon drei Knorpelschäden und einen Kreuzbandriss.

Schon länger steht fest: Nach der laufenden Saison wird Rode seine Karriere beenden. In dieser Woche wurde allerdings bekannt, dass anhaltende Wadenprobleme den 33-Jährigen länger als zunächst angenommen vom Fußballplatz fernhalten werden.

"Er wird leider noch einen Tick länger ausfallen, es gab einen kleinen Rückschlag. Da müssen wir uns noch drei, vier Wochen gedulden", sagte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller am Donnerstag.

Wieder Europapokalsieger? Eintracht-Star scherzt über Karriereende

Die Meldung über Rodes längere Zwangspause heizte - nicht zum ersten Mal - Gerüchte über ein frühzeitiges Karriereende an. Am Freitag vermeldete "Sport Bild", dass es für den Mittelfeldkämpfer "eine Option" sei, seine Karriere schon im kommenden Winter zu beenden.

Auf diese Spekulationen reagierte Rode selbst jedoch umgehend. "Ich arbeite weiter an meinem Comeback, um in den nächsten Wochen das Team wieder unterstützen zu können! Ein einfaches Aufgeben hat es bei mir noch nie gegeben, auch wenn man das bei 'Sport Bild' seit dem Jahr 2019 mehrfach in Frage stellt, wie z.B. heute wieder im neuesten Artikel", schrieb Frankfurts Spielführer am Freitagabend in einem Post auf seiner Instagram-Seite.

Rode, der in dieser Saison erst auf 62 Pflichtspielminuten kommt, schob die Gerüchte um seine Person aber auch mit einer Prise Humor zur Seite.

"Nach meinem 'letzten Karriereende' im Jahr 2021, sind wir am Ende der Saison Europa League-Sieger geworden. An dieser Stelle vielleicht ein gutes Omen für die kommenden Monate", erklärte der gebürtige Hesse und versprach seinen Fans: "Ich bleibe weiter dran, um in meiner letzten Spielzeit alles für den Verein zu geben!".