Heynckes vergleicht Müller mit Beckenbauer und Co.

Sein ehemaliger Trainer Jupp Heynckes sieht in Thomas Müller schon jetzt eine der größten Klub-Legenden des FC Bayern aller Zeiten.

Gleich dreimal war Jupp Heynckes der Cheftrainer von Thomas Müller beim FC Bayern. In seinen drei Amtszeiten beim deutschen Rekordmeister zwischen 2009 und 2018 war der Offensiv-Allrounder nahezu immer gesetzt, gemeinsam wurde unter anderem 2013 das erste Triple der Münchner Vereinsgeschichte gewonnen.

"Es ist ein Geschenk, wenn du als Trainer solche Spieler hast", lobte Heynckes im Gespräch mit dem "kicker" den Weltmeister von 2014 in den allerhöchsten Tönen.

"Er ist authentisch, sympathisch, empathisch, lustig, originell mit seinen Sprüchen, optimistisch, positiv und fähig zu führen. Thomas duckt sich in heiklen Momenten nicht weg, er stellt sich immer und vertritt eine klare, dezidierte Meinung zum Fußball und den Gegebenheiten in einem Team", charakterisierte Heynckes den mittlerweile 34-Jährigen, der in dieser Saison schon wieder acht Pflichtspiele für den FC Bayern bestritten hat.

Heynckes vergleicht Müller mit Beckenbauer

Für den langjährigen Fußballlehrer zählt Thomas Müller ob seiner Leistungen und Verdienste für den deutschen Rekordmeister schon jetzt zu einer der größten Vereinslegenden überhaupt. Heynckes scheute daher auch nicht davor, Müller mit den größten Ikonen des FC Bayern zu vergleichen.

"Er hat für mich eine Ausnahmestellung und ist einer der besten Spieler in der an großen Spielern reichen Historie des FC Bayern, dem er seine ganze Karriere lang die Treue hielt. Es ist für jeden Klub ein Geschenk, einen solchen Spieler zu haben. [...] Wenn er einmal von der großen Fußballbühne abtritt, werde ich ihn vermissen. Thomas ist, wenn er spielt, immer ein Hingucker. Einen solchen Spieler wird es nicht mehr geben: Wie es keinen Franz Beckenbauer oder Gerd Müller mehr geben wird, wird es auch keinen Thomas Müller mehr geben", so Heynckes über den gebürtigen Weilheimer.

Thomas hat in seiner bisherigen Profi-Karriere 448 Bundesliga- und 144 Champions-League-Spiele bestritten. Für die deutsche Nationalmannschaft stand er bis dato 125 Mal auf dem Rasen.