Torwart-Legende zieht Hut vor Ulreich

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Manuel Neuer ist wieder da! Für Sven Ulreich heißt das: Zurück auf die Bank

Die Lobes-Hymnen für Bayerns Torwart Sven Ulreich verstummen nicht. Nach Klub-Ikone Sepp Maier und Präsident Herbert Hainer hat auch der frühere FCB-Tormann Jean Marie-Pfaff in den Chor der "Ulle"-Verehrer eingestimmt.

Manuel Neuer kehrt nach fast einem Jahr, nach einer zähen, manchmal frustrierenden Reha, ins Tor des FC Bayern zurück. Sven Ulreich, der Neuer seit Sommer tadellos vertreten hat, macht brav Platz, setzt sich ohne zu meckern wieder auf die Bank. Mehr noch: Der 35-Jährige kündigte an, Neuer bei seinem Comeback bestmöglich zu unterstützen.

"Die Art und Weise, wie Ulreich mit dieser Situation umgeht, nötigt mir eine riesige Portion Respekt ab. Nicht nur, dass er in den vergangenen Wochen und Monaten einen richtig guten Job gemacht hat, nein, er zieht sich auch ohne großes Murren zurück und überlässt Neuer die Bühne", lobt Torwart-Legende Jean-Marie Pfaff in seiner Kolumne für die "Abendzeitung" die Nummer zwei der Münchner.

Ulreich hätte es aufgrund seiner Leistung verdient, weiter im Tor des Rekordmeister zu stehen, schreibt Pfaff und erinnerte an die starken Paraden des Neuer-Vertreters in der Champions League beim FC Kopenhagen und Galatasaray.

"In jedem anderen Verein wäre er auch sicher eine Nummer eins. Aber für Ulreich war und ist sonnenklar, dass er wieder die Nummer zwei wird, sobald Neuer fit und bereit für seine Rückkehr ist. Vor so einer Einstellung kann man nur den Hut ziehen", so Pfaff.

Der 69-Jährige geht davon aus, dass bei Neuers Comeback gegen Darmstadt 98 alles glatt läuft. Training und Spiel können man zwar nicht vergleichen, da über 90 Bundesliga-Minuten "Belastung eine gute Portion größer" sei. "Aus meiner Sicht aber haben sich Neuer und der FC Bayern ausreichend Zeit gelassen, nichts überstürzt und ihn nach und nach so aufgebaut, dass eigentlich nichts Gravierendes passieren sollte."

FC Bayern: Neuer-Comeback in Nationalmannschaft zweifelhaft

Pfaff rechnet zudem damit, dass Neuer "stark zurückkommt". Im Weltmeister von 2014 nage es, glaubt er. "Er will es allen nochmal zeigen, dass er auch nach dieser langen Zeit auf Weltklasse-Niveau spielen kann. Und die Bayern können Neuer – dank des perfekten Teamplayers Ulreich in der Hinterhand – diese Möglichkeit geben, wohlwissend, dass man im Notfall mit 'Ulle' einen ähnlichen Klassekeeper in der Hinterhand hat."

Während beim FC Bayern eitel Sonnenschein zwischen den Pfosten herrscht, sieht Pfaff die Lage in der Nationalmannschaft ganz anders. Der Vize-Europameister setzte ein Fragezeichen hinter Neuers Rückkehr ins DFB-Tor. "Marc-André ter Stegen wird seinen Platz – im Gegensatz zu Ulreich – nicht freiwillig räumen. Da bahnt sich ein extrem spannender Konkurrenzkampf an, in dem sich endgültig zeigen wird, ob Neuer noch einmal die Kraft aufbringen kann, ter Stegen wieder aus dem Kasten der Nationalmannschaft zu verdrängen."