Klose adelt Bayern-Quintett und zählt Duo an

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Die Offensive des FC Bayern ist üppig besetzt

Jahrelang ging Miroslav Klose selbst für den FC Bayern auf Torejagd, heute beobachtet der Ex-Profi die Offensive des deutschen Rekordmeisters aus der Ferne. Von den aktuellen Protagonisten in München ist der Weltmeister von 2014 hellauf begeistert.

Thomas Tuchel hat beim FC Bayern momentan die Qual der Wahl: Gleich sieben Akteure von internationalem Format kämpfen um vier Plätze in der Startelf.

Im Interview mit "tz" und "Münchner Merkur" hat DFB-Legende Miroslav Klose nun die verschiedenen personellen Optionen des Trainers bewertet.

Über Rekordeinkauf Harry Kane, der an der Säbener Straße einen fulminanten Start hingelegt hat, sagte der 45-Jährige: "Mit ihm hat der FC Bayern wieder einen Stürmer, der Tore garantiert. Seine Schusstechnik ist überragend."

Auch von Leroy Sanés Entwicklung in den vergangenen Monaten ist Klose angetan. "Er macht derzeit in vielen Spielen den Unterschied, was mich persönlich unheimlich für ihn freut. Talentiert war er schon immer. Jetzt ist er auch effektiv. Mit seinen Tempodribblings und seinem linken Fuß ist er ganz schwer zu verteidigen", schwärmte der Rekordtorjäger der deutschen Nationalmannschaft.

FC Bayern: Klose fordert mehr von Coman und Gnabry

Bei Youngster Jamal Musiala beeindruckt Klose derweil, "dass er sich nicht nur die Chancen erarbeitet, sondern auch trifft". Man könne sehen, dass der Edeltechniker "nach seiner Muskelverletzung wieder gute Beine hat".

Auch für Mathys Tel, der in dieser Saison einen riesigen Entwicklungsschritt gemacht hat, fand Klose warme Worte: "Einer, der immer als Joker kommt und trifft. Ähnlich wie Nils Petersen früher beim SC Freiburg. Solche Spieler brauchst du. Tel stellt sich hinten an, macht keine schlechte Stimmung. Er hat einen guten Charakter und bringt starke Leistungen, wenn er spielt."

Anders als Shootingstar Tel befindet sich Thomas Müller bereits im Herbst seiner Karriere. Klose adelt seinen Ex-Mitspieler dennoch: "Ihn würde ich als Trainer immer in die Mannschaft rücken. Egal, wie viele Minuten er spielt, er macht immer was draus. Das ist Thomas. Ich habe immer richtig gerne mit ihm zusammengespielt, weil er fußballschlau ist."

Luft nach oben sieht Klose hingegen bei Kingsley Coman und Serge Gnabry. "Die beiden müssen effektiver werden. Das ist unheimlich wichtig", betonte der ehemalige Mittelstürmer.