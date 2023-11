Profitiert ein VfB-Talent vom Guirassy-Ausfall?

IMAGO/Hansjürgen Britsch

Jovan Milosevic vom VfB Stuttgart wurde in dieser Saison viermal eingewechselt

Jede Woche präsentieren Comunio und sport.de einen Spieler, der im beliebten Managerspiel unter dem Radar läuft, ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat und seinen Marktwert schnell steigern könnte. Heute mit Jovan Milosevic vom VfB Stuttgart.

Marktwert: 500.000

Punkte: 4

Punkte pro Spiel: 1,0

Darum wird Jovan Milosevic unterschätzt

Der junge Stürmer war gerade einmal 17 Jahre alt, als er sich in diesem Sommer dem VfB Stuttgart anschloss. Jovan Milosevic wechselte von seinem Jugendklub FK Vojdovina Novi Sad in der Heimat Serbien nach Baden-Württemberg und überzeugte in der Vorbereitung direkt, traf etwa im Testspiel gegen 1860 München.

Doch weil die Schwaben sich mit der Leihe von Deniz Undav für einen Abgang des Topstürmers rüsteten, Serhou Guirassy aber doch nicht wechselte, war für Milosevic in der Stuttgarter Offensive zunächst kaum Platz.

Bereits während der Verletzung von Undav kam Milsoevic dann auf Einwechslungen in der Offensive. Doch spätestens jetzt durch die Verletzung von Guirassy, der wohl mindestens noch zwei Spiele verpassen wird – Tendenz eher drei bis vier – hat Milosevic jetzt Potenzial, vermehrt auf Einsatzzeiten zu kommen.

Denn während der physische, große Stürmer nur eine Alternative zu Guirassy darstellte, ist er im Vergleich mit dem kleineren, schnellen Undav ein ganz anderes Element im Sturm – und durfte das bei der 2:3-Niederlage gegen Hoffenheim auch direkt unter Beweis stellen. Auch wenn er sich in seinen 15 Spielminuten noch nicht beweisen und ein Tor feiern konnte, dürfte er als Brecher in der Sturmspitze noch wertvoll werden.

Das macht den Stuttgarter so stark

Jovan Milosevic ist nämlich genau das – ein echter Riese. Mit seinen 1,92m toppt er sogar die 1,87m von Guirassy deutlich – die 1,79m von Undav packt er locker. Dabei ist er physisch und kann sich gut durchsetzen, legt auch mit seiner Sprungkraft nochmal einige Zentimeter im Kopfballduell obendrauf. Milosevic ist ein echter Strafraumstürmer – eine Neun. Auf ihn kann der VfB Stuttgart Flanken schlanken und lange Bälle spielen.

Auch mit dem Fuß hat Milosevic einen guten Abschluss. Das bewies er in der Jugend von Vojvodina Novi Sad. In 25 Partien erzielte er dort 23 Tore und drei Vorlagen. Auf Profi-Niveau legte er in 20 Partien drei Tore nach – spielte jedoch häufig nur kurz. Mit einem Tor etwa alle 200 Minuten bot er für einen 17-Jährigen durchaus gute Werte.

Neben seiner Physis arbeitet Milosevic auch immer wieder gut gegen den Ball, ist sich für keinen Lauf zu schade – auch wenn es ihm stellenweise an Tempo und Spritzigkeit fehlt, um seinen Gegenspieler in Zweikämpfe zu verwickeln und sich durchzusetzen. Doch mit dem Ball am Fuß kann er auch technisch einiges aufbieten, verteilt die Bälle gut zwischen den Ketten und kann so den Spielaufbau unterstützen.

Dieses Potenzial hat Jovan Milosevic beim VfB Stuttgart

Kurzfristig ist klar: Jovan Milosevic kann der Brecher des VfB Stuttgart sein, solange Guirassy in dieser Rolle ausfällt. Mittelfristig wird dieser jedoch wieder zurückkehren und dann als Stammstürmer übernehmen. Bedeutet für Milosevic: Er muss sich entweder jetzt auch für die Guirassy-Zeit als echte Alternative empfehlen oder MIlosevic wird mittelfristig wohl erstmal wieder in die zweite Reihe rücken.

Doch auch wenn es vielleicht mittelfristig nur zu vereinzelten Einsätzen reichen sollte, steht dem jungen Serben eine große Zukunft bevor. Der U19-Nationalspieler (zwei Tore in sieben Einsätzen) ist ein großes Mittelstürmer-Talent und dürfte spätestens im Sommer 2024 eine Alternative werden – wenn Guirassy und/oder Undav den VfB Stuttgart verlassen.

Doch trotz der aktuellen Chance auf Einsatzzeiten ist sein Marktwert bei Comunio sehr gering – ein echter Geheimtipp der Woche!

Niklas Staiger