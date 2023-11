BVB droht weiterer Ausfall beim Schlager gegen die Bayern

IMAGO/Ralf Treese

Marius Wolf (M.) musste gegen Hoffenheim vorzeitig runter

Vor dem Bundesliga-Klassiker Borussia Dortmund gegen den FC Bayern am kommenden Samstagabend (ab 18:30 Uhr) plagen beide Teams größere Personalsorgen. Während die Münchner quasi auf ihre halbe Hintermannschaft verzichten müssen, drohen auch dem BVB empfindliche Ausfälle.

Schon beim DFB-Pokalspiel am Mittwoch gegen die TSG 1899 Hoffenheim (1:0) fehlte BVB-Kapitän Emre Can. Der Nationalspieler hatte sich in der Vorwoche beim Champions-League-Sieg in Newcastle (1:0) nach einem Schlag am Oberschenkel verletzt und musste bis zuletzt passen.

Ob Can gegen den FC Bayern wieder im Kader wird stehen können, werde sich nach Aussage von Cheftrainer Edin Terzic vom Mittwochabend erst "in den kommenden Tagen" entscheiden.

Außerdem droht im Schlagerspiel gegen den deutschen Meister auch Marius Wolf auszufallen. Der Rechtsverteidiger stand gegen Hoffenheim noch in der Dortmunder Startelf und bestritt seinen insgesamt zwölften Einsatz wettbewerbsübergreifend. Allerdings musste er den Platz nach 64 Minuten vorzeitig verlassen, wurde durch Ramy Bensebaini ersetzt.

Ryerson oder Süle als Wolf-Ersatz beim BVB

Auch er hatte zuletzt beim 2:2-Unentschieden bei Eintracht Frankfurt einen Schlag eines Gegenspielers abbekommen, der ihm derzeit noch zusetzt. Wolf zeigte im ersten Durchgang eine engagierte Leistung, hatte dann aber offensichtlich mit immer größer werdenden Beschwerden zu kämpfen. Kurz vor seiner Auswechslung hatte er bereits in Richtung BVB-Bank signalisiert, dass es nicht mehr weitergehen könne.

Auch im Falle des 27-Jährige müssten die Schwarz-Gelben nun von Tag zu Tag schauen, ob ein Einsatz gegen den FC Bayern am Samstag noch im Bereich des Möglichen ist. Erste Vertreter für Marius Wolf auf der rechten defensiven Außenbahn wären Julian Ryerson oder Niklas Süle, der im Pokal am Mittwoch noch im Abwehrzentrum verteidigte.