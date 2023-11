"Geschenk an Bo": Mainz gelingt der Befreiungsschlag

IMAGO/Fotostand / Racocha

Mainz 05 gelang gegen RB Leipzig die Überraschung

Der FSV Mainz 05 feiert den ersten Saisonsieg als "Geschenk" für den zurückgetretenen Bo Svensson. Und Interimscoach Jan Siewert liefert das "beste Bewerbungsschreiben" ab.

Die Profis des FSV Mainz 05 tanzten ausgelassen die "Humba", die Fans besangen nach langer Zeit mal wieder eine "Fiesta am Rhein" - und Jan Siewert fasste die rot-weiße Gefühlslage nach dem erlösenden ersten Saisonsieg perfekt zusammen.

"Ich bin total glücklich. Dieser Sieg ist für den Verein, für die Spieler, für den Staff", sagte der Interimscoach, "aber vor allen Dingen für Bo Svensson."

Die Erleichterung in Mainz war nach diesem immens wichtigen Befreiungsschlag an allen Ecken und Enden spürbar, und doch schwebte nach dem leidenschaftlich erkämpften 2:0 (0:0) gegen RB Leipzig der am Donnerstag zurückgetretene Trainer über allem. "Das waren wir auf jeden Fall auch Bo Svensson schuldig", sagte Danny da Costa bei "Sky": "Es geht auf jeden Fall auch mit auf sein Konto, dass wir das Spiel gewonnen haben."

Nach quälend langen 14 Bundesligaspielen ohne Sieg gab es für Mainz durch die Tore von Jae-Sung Lee (76.) und Leandro Barreiro (82., nach Videobeweis) endlich wieder einmal Grund zur Freude, die Rote Laterne des Tabellenletzten gaben die 05er an den 1. FC Köln ab.

"Der Sieg war ein Geschenk an Bo", sagte auch Sportdirektor Martin Schmidt, nachdem die Mainzer gegen spielstarke Leipziger kaum etwas zugelassen hatten, und betonte: "Der Abstiegskampf hat jetzt auch für uns begonnen."

Mainz will Trainer-Entscheidung in Ruhe fällen

Dabei es ist gut möglich, dass in diesem Kampf um den Klassenerhalt der bisherige U23-Coach Siewert von der Interims- zur Dauerlösung wird. Eine Entscheidung wollen die Verantwortlichen "in aller Ruhe" treffen, wie Sportvorstand Christian Heidel sagte. Doch Schmidt betonte nach dem überzeugenden Einstand: "Damit hat er seine Chancen nicht verkleinert. Er ist ganz sicher ein großer Kandidat und hat heute das beste Bewerbungsschreiben verschickt."

Dabei hatte Siewert nur eine Trainingseinheit am Freitag, um das Team nach einer turbulenten Woche, zu der auch der andauernde Wirbel um den mittlerweile gekündigten Stürmer Anwar El Ghazi gehörte, einzustimmen. "Die Zeit war so kurz, wir haben alles probiert", sagte der 41-Jährige.

Gleichzeitig war es Siewert aber auch wichtig, die Arbeit seines Vorgängers Svensson zu loben. "Ich fand, dass die Mannschaft in sehr vielen Dingen schon ganz klare Abläufe und Prinzipien hatte. Und was gut ist, veränderst du ja nicht", sagte er: "Es sind ganz viele Dinge, die Bo etabliert hat, die richtig gut sind."

Mit einer möglichen längerfristigen Zukunft als Cheftrainer der Mainzer, denen am kommenden Samstag das wichtige Kellerduell bei Darmstadt 98 bevorsteht, will sich Siewert aber nicht beschäftigen. "Klar, übernehme ich Verantwortung, wenn ich dem Verein helfen kann", sagte er, machte aber deutlich: "Ich fokussiere mich nur auf den nächsten Tag."

Sein perfektes Bewerbungsschreiben liegt ja schon seit Samstag bei den Bossen.