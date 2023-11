Kimmich-Kehrtwende beim FC Bayern?

IMAGO/Gerhard Schultheiß

Sollte Joshua Kimmich beim FC Bayern wieder als Rechtsverteidiger spielen?

Ohne Joshua Kimmich setzte sich der FC Bayern im Bundesliga-Topspiel klar mit 4:0 bei Borussia Dortmund durch. Dabei glänzten Leon Goretzka und Konrad Laimer auf der Doppelsechs. Eine Konstellation, die laut Lothar Matthäus Zukunft hat.

Wegen seiner Roten Karte aus dem Spiel gegen Darmstadt 98 (8:0) war Kimmich gegen den BVB zum Zuschauen verdammt - und musste zusehen, wie das neue Duo Goretzka/Laimer groß aufspielte.

"Ich glaube, dass man am Samstag durch Kimmichs Sperre möglicherweise zu seinem Glück gezwungen werden könnte", schrieb Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne und ergänzte: "Die neue Doppelsechs mit Laimer und Goretzka hat sehr gut funktioniert, das Mittelfeld wurde sehr schnell und konzentriert überbrückt, das Spiel wurde präziser und schneller nach vorne getragen."

Gerade für den DFB-Star fand der TV-Experte lobende Worte. "Goretzka konnte mit seinen Läufen und Vorstößen befreiter als in den vergangenen Wochen und Monaten aufspielen, da er Kimmich nicht absichern musste", hob Matthäus hervor: "Vor Jahren habe ich schon gesagt, dass Leon ein Box-to-Box-Spieler mit offensiven und defensiven Qualitäten ist. Am Samstag hat das gezeigt, was ihn stark gemacht hat."

Kimmich beim FC Bayern wieder als Rechtsverteidiger?

Durch das "überragende Zusammenspiel" zwischen Goretzka und Laimer könnte es bei Trainer Thomas Tuchel zu einer Kimmich-Kehrtwende kommen. Matthäus legte dem Coach zumindest nahe, den Allrounder wieder auf der rechten Abwehrseite einzusetzen.

"Kimmich hat dort vor einiger Zeit schon Weltklasse gespielt und vielleicht hat man mit ihm als Außenverteidiger zumindest die Option, die man vor der Saison gesucht hat. Man hat Probleme auf der rechten Abwehrseite und wollte für diese Position im Sommer einen neuen Spieler haben", so der 62-Jährige.

Auch in der Nationalmannschaft solle Julian Nagelsmann über eine derartige Umstellung nachdenken. "Der Nationaltrainer weiß, dass Kimmich und Gündogan zusammen nicht so funktioniert haben, wie man es sich vorgestellt hat", merkte Matthäus an: "Auch in der Nationalmannschaft gibt es Probleme auf der rechten Außenverteidigerposition."

Grundsätzlich ist Matthäus "Fan" von Kimmich, der in den vergangenen Jahren auf zwei Positionen Weltklasse verkörpert habe: "Als rechter Außenverteidiger mit seinen Flanken und seinem Abwehrverhalten. Auch auf der Sechs hat er sehr gut gespielt, auch wenn es in letzter Zeit vielleicht nicht mehr so gut geklappt hat."