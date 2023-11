BVB besser als FC Bayern? Sturm-Ikone lacht über Magath

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Roger Buerke

Felix Magath gefiel der BVB gegen den FC Bayern besser

Am vergangenen Samstag ließ der FC Bayern dem BVB im Bundesliga-Klassiker keine Chance, setzte sich am Ende auch in der Höhe verdient mit 4:0 durch. Umso mehr überraschte die Spielanalyse von Trainer-Urgestein Felix Magath, der Borussia Dortmund tatsächlich stärker sah als die Münchner. Ein früherer Profi des Rekordmeisters gibt nun Kontra.

Wenn der FC Bayern in den letzten Jahren in der heimischen Allianz Arena auf den BVB traf, feierte der deutsche Branchenprimus oftmals Schützenfeste. Auswärts hingegen blieben die Begegnungen, auch wenn die Münchner meist die Oberhand behielten, überwiegend knapp.

Als der vom peinlichen Pokal-Aus in Saarbrücken gezeichnete FCB am vorigen Wochenende im Signal Iduna Park aufschlug, wurde es jedoch deutlich: Mit 4:0 fertigten die Schützlinge von Trainer Thomas Tuchel die hoffnungslos überforderten Hausherren ab.

Im Anschluss waren sich nahezu alle Experten einig, dass das Resultat fast noch schmeichelhaft für die Borussia war. Nur Felix Magath schoss quer: "Aus meiner Sicht hat der BVB über die 90 Minuten besser gespielt, aber die Tore haben die Bayern gemacht", sagte der 70-Jährige bei "Bild-TV" und ergänzte: "Dass der FC Bayern dominiert hätte, wie es das Ergebnis ausdrückt, war es nicht."

BVB vs. FC Bayern: Paulo Sergio lacht über Felix Magath

Eine Einschätzung, die vielerorts Verwunderung auslöste - auch beim ehemaligen Bayern-Torjäger Paulo Sergio.

"Ich habe ein Interview von Felix Magath gesehen, er hat gesagt, dass Bayern nur die Tore gemacht hat und dass der BVB sonst besser war. Da habe ich ein anderes Spiel gesehen", lachte der Brasilianer im Interview mit der "Abendzeitung".

Eigentlich hatte der 54-Jährige "ein hartes Spiel" für die Gäste erwartet, doch "nach zehn Minuten haben wir schon gesehen, wie die Mannschaft dominiert, welche Spannung sie hat", schwärmte Paulo Sergio, der bilanzierte: "Bayern hat über 90 Minuten besser gespielt als Dortmund."

Obwohl mit Bayer Leverkusen ein weiterer Ex-Verein des Südamerikaners um die Meisterschale kämpft, sieht er den Seriensieger von der Säbener Straße im Vorteil: "Mit diesem Kader muss Bayern in dieser Saison die Bundesliga gewinnen."