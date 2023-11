Entscheidung über Bayern-Leihgabe offenbar gefallen

IMAGO/AllShotLive

Arijon Ibrahimovic (M.), Leihgabe des FC Bayern, bejubelt sein erstes Serie-A-Tor

Der FC Bayern hat im Sommer gleich mehrere Talente verliehen, teilweise mit einer Kaufoption. Über die Zukunft eines Münchner Nachwuchsspielers soll nun eine Entscheidung getroffen worden sein.

Der italienische Aufsteiger Frosinone Calcio will Arijon Ibrahimovic nach der laufenden Spielzeit fest verpflichten. Das hat Transfer-Experte Fabrizio Romano erfahren und über den Kurznachrichtendienst X, vormals Twitter, verbreitet.

Der gerade einmal 17 Jahre alte Mittelfeldspieler war am letzten Tag des Transferfensters auf Leihbasis nach Frosinone gewechselt, um mehr Spielpraxis zu erhalten. Ibrahimovic spielt seit 2018 für den FC Bayern und hatte erst im Januar seinen Vertrag bis 2025 verlängert.

Wie nun herauskommt, wurde dem italienischen Erstligisten eine Kaufoption zugesichert. Für 3,5 Millionen Euro kann Frosinone den Mittelfeldspieler fest unter Vertrag nehmen, so Romano.

FC Bayern sichert sich angeblich Rückkaufklausel zu

Gleichwohl soll der FC Bayern seinerseits Klauseln ins Vertragswerk eingespeist haben: Dank zweier Rückkaufklauseln könnte der deutsche Rekordmeister den Youngster erneut fest an sich binden. Holen die Münchner Ibrahimovic noch im Verlauf des Jahres 2024 zurück, sollen elf Millionen Euro fällig sein. Schlagen die Bayern erst ein Jahr später zu, steigt die Ablösesumme auf immerhin 15 Millionen Euro.

Summen, die wohl auch Ibrahimovics stetig steigenden Marktwert widerspiegeln dürften. Im Februar hatte er unter dem heutigen Bundestrainer Julian Nagelsmann in der Bundesliga sein Profi-Debüt gegeben, als er beim 3:0 gegen den VfL Bochum in der Schlussphase eingewechselt wurde. Anschließend ging es für den Youngster in München aber nur noch in der U19- sowie in der Regionalliga-Mannschaft weiter.

In der zweiten Mannschaft des FC Bayern hätte der offensive Mittelfeldspieler wohl auch in dieser Saison überwiegend gespielt, hätten die Verantwortlichen am Deadline Day nicht das Leihangebot aus Italien angenommen. Bei Frosinone überzeugte Ibrahimovic dann prompt: Sowohl im Pokal als auch in der Liga konnte er bereits je einen Treffer beisteuern.