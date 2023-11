Spektakulärer BVB-Tausch? So ist der Stand

IMAGO/RHR-FOTO

Jamie Bynoe-Gittens (r.) soll beim BVB bleiben

Jadon Sancho spielt bei Manchester United keine Rolle mehr. Eine Rückkehr zum BVB und ein damit verbundenes Tauschgeschäft ist aber offenbar kein ernsthaftes Thema.

Laut "Bild" wird die Personalie Sancho eher von außen herangetragen. Borussia Dortmund beschäftigt sich aktuell wohl nicht mit einer Verpflichtung des Flügelspielers. Stattdessen will der BVB auch künftig auf Jamie Bynoe-Gittens setzen.

Der 19-Jährige hat seinen Vertrag beim deutschen Vize-Meister erst vor wenigen Wochen bis 2028 verlängert. "Jamie ist ein Versprechen für die Zukunft", lobte BVB-Sportdirektor den 19-Jährigen im Zuge dessen.

Der BVB sei "überzeugt davon, dass seine Entwicklung längst nicht abgeschlossen ist und wir freuen uns, dass sich Jamie trotz des großen Interesses mehrerer Topklubs in Europa vorzeitig für eine langfristige Zukunft beim BVB entschieden hat", führte der Manager in einer offiziellen Klubmitteilung aus.

Obwohl er in Dortmund ein neues Arbeitspapier unterzeichnet hat, wird Bynoe-Gittens aktuell bei mehreren Vereinen aus der Premier League gehandelt - darunter Manchester United. Ein Tausch - sprich Sancho gegen Bynoe-Gittens - steht für den BVB nicht zur Debatte, berichtet "Bild".

Ex-BVB-Star Sancho bei Manchester United in der Sackgasse

Sancho hatte zwischen 2017 und 2021 für Borussia Dortmund gespielt. Der Rechtsaußen schaffte in Westfalen den großen Durchbruch, wechselte anschließend für rund 85 Millionen Euro in Richtung Old Trafford.

Der 23-Jährige steht bei Manchester United inzwischen auf dem Abstellgleis. Sancho hat sich mit Teammanager Erik ten Hag überworfen. Aus diesem Grund wurde der Ex-BVB-Star bei den Red Devils degradiert.

Ein vorzeitiger Abschied von Sancho erscheint deshalb mehr als wahrscheinlich. Der 23-fache englische Nationalspieler besitzt bei Manchester United noch einen Vertrag bis 2026.