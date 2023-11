Stuttgarts Sportvorstand nimmt VfB-Star in Schutz

IMAGO/Eduard Martin

Silas hadert nach dem verschossenen Elfmeter

Der VfB Stuttgart surft in der Saison 2023/24 bislang weitgehend auf einer Erfolgswelle. Einer, der davon nicht nicht hundertprozentig profitiert hat, ist Flügel-Flitzer Silas Katompa-Mvumpa.

Es sticht ins Auge: Offensiv-Außenspieler Silas hat in dieser Saison nicht ein Pflichtspiel über 90 Minuten bestritten. Immerhin sieben mal stand er in der Bundesliga in der Startelf der Schwaben, drei Mal wurde er eingewechselt. Die Bilanz: drei Tore, drei Assists. Aber auch: Viele vertändelte Bälle, Abspielfehler und zuletzt der verschossene Elfmeter gegen den 1. FC Heidenheim. Es ist bisher eine Art Achterbahnfahrt für den Kongolesen, der bis zu seinem Kreuzbandriss 2021 massiv die gegnerischen Abwehrreihen durcheinanderwirbelte.

Seit der schweren Knieverletzung im Spiel gegen den FC Bayern ist ihm etwas die Leichtigkeit abhanden gekommen. Die Saison 21/22 verpasste er wegen des Kreuzbandrisses und einer späteren Schulterverletzung nahezu komplett.

Inzwischen ist er wieder fit, aber das Gaspedal scheint trotz Highspeed-Einlagen noch nicht ganz durchgedrückt zu sein.

VfB-Sportchef stellt die Stärken von Silas heraus

"Natürlich hat er im Moment noch nicht den Ausnahmestatus, das Selbstbewusstsein und die Sicherheit wie vor seinem Kreuzbandriss. Das liegt allerdings an vielen Gründen und ganz sicher nicht allein an den Folgen seiner Verletzung", erklärte Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth dem "kicker."

Im Kontext von Niederlagen und Leistungen wie in Heidenheim, neige man "natürlich eher zu pessimistischen Annahmen".

Der Sportchef der Schwaben stellt klar: "Wir sind von seiner Qualität absolut überzeugt und werden ihn dabei unterstützen, sein großes Potenzial bei uns zu entwickeln."

Die Stärken sind dem Klub bewusst und können für den VfB im Laufe der Saison noch sehr wichtig werden.

"Mit seiner Schnelligkeit und seinen Fähigkeiten im Dribbling ist Silas nach wie vor ein Unterschiedsspieler", so Wohlgemuth. "Konsolidierungsphasen gehören bei jedem Spieler dazu. Entwicklungen vollziehen sich nicht immer mit der gleichen Dynamik.“