Geheime Vertragsverlängerung beim FC Schalke 04?

IMAGO/Ralf Treese

Dominick Drexler (r.), hier mit Schalke-Kapitän Simon Terodde

Unumstrittener Stammspieler ist Dominick Drexler beim Zweitligisten FC Schalke 04 in der laufenden Spielzeit nicht, bestritt bis dato nur fünf der zwölf Meisterschaftsspiele von Beginn an. Trotzdem hat sich Königsblau offensichtlich mit dem Routinier auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung einigen können.

Wie es in einem jüngsten Bericht der "Bild" heißt, soll die Tinte bereits trocken sein, ohne dass der FC Schalke 04 die Personalie schon offiziell und öffentlich kommuniziert hat. Laut der Zeitung hat Dominick Drexler auf Schalke vorzeitig bis 2025 verlängert. Sein bisheriges Arbeitspapier wäre nach der laufenden Saison 2023/2024 ausgelaufen.

Vor allem das Standing des 33-Jährigen innerhalb des Schalker Profi-Kaders soll die S04-Bosse um Sportvorstand Peter Knäbel und Sportdirektor André Hechelmann davon überzeugt haben, weiter mit Drexler zusammenzuarbeiten.

Der Offensivspieler tritt innerhalb der Kabine als Führungsspieler auf, soll ein wichtiges Bindeglied zwischen den jungen Spielern, den älteren Kollegen und der sportlichen Führung sein.

Drexler läuft seit 2021 für den FC Schalke 04 auf

Der neue Cheftrainer Karel Geraerts hatte Drexler zuletzt auch schon öffentlich gelobt, indem er über den gebürtigen Bonner meinte: "Dominick hat ein Profil, das im Kader einzigartig ist. Er will immer den Ball haben, fühlt und sieht den Fußball. Ich mag ihn als Person und Spieler."

Bei den letzten beiden Siegen in der 2. Bundesliga gegen Hannover 96 (3:2) und beim 1. FC Nürnberg (2:1) hatte Drexler unter Geraerts dann auch zweimal in der Startformation gestanden, beim Club in Nürnberg war er mit seinem ersten Saisontor der Schütze des wichtigen 1:0 für seine Farben.

Dominick Drexler war im Jahr 2021 nach Gelsenkirchen gewechselt. Seit dem hat er bis heute insgesamt 62 Pflichtspiele für die Knappen bestritten, in denen er elf Treffer erzielte. Öffentlich bestätigt wurde die Vertragsverlängerung bis dato noch nicht.