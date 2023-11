Deutliche Warnung für den FC Bayern wegen Sané

IMAGO/ULMER

Beim FC Bayern zuletzt in glänzender Form: Leroy Sané

Nach dem peinlichen Aus im DFB-Pokal hat der FC Bayern schnell wieder in die Spur gefunden. Dass es sportlich beim deutschen Rekordmeister überwiegend rund läuft, macht der frühere Münchner Jean-Marie Pfaff vor allem an zwei Spielern fest.

"Da ist zum einen natürlich der neue und überragende Torjäger Harry Kane, der mit 15 Toren in seinen ersten zehn Bundesligaspielen einen neuen Rekord aufgestellt hat und sogar Robert Lewandowski vergessen macht. Kane knipst auch in der Königsklasse, dieser Transfer ist bisher wirklich jeden Cent wert gewesen. Und neben Kane ist da zum anderen er: Leroy Sané", schrieb der Belgier in seiner Kolumne für die "Abendzeitung".

Der deutsche Nationalspieler, in den vergangenen Jahren als launische Diva verschrien, liefere bislang "eine überragende Saison", schwärmte Pfaff und ergänzte: "Er ruft endlich einmal das große Potenzial ab, das in ihm steckt und bringt nicht nur punktuell, sondern konstant Klasseleistungen."

In bislang 17 Pflichtspielen war Sané schon an 14 Treffern direkt beteiligt (neun Tore, fünf Vorlagen). Rekordeinkauf Kane steht gar bei 26 Scorerpunkten (19 Tore, sieben Assists).

Pfaff warnt FC Bayern wegen Sané

Pfaff verriet, dass ihm das "Herz aufgeht, wenn Sané wieder einmal in höchstem Tempo nach vorne sprintet, dabei ein, zwei Gegner einfach stehen lässt und dann uneigennützig abspielt, damit ein Mannschaftskollege vollenden kann".

Entscheidend sei, dass der 27-Jährige mittlerweile an seinen Schwachstellen gearbeitet habe, verdeutlichte der ehemalige Schlussmann des FC Bayern.

"Inzwischen ist sich der Ex-Schalker auch nicht zu schade, im gleichen Tempo nach hinten zu arbeiten und dort die Bälle zu erobern", lobte Pfaff.

Der 69-Jährige schob nach: "Thomas Tuchel muss bei ihm den richtigen Nerv getroffen haben, denn vor nicht allzu langer Zeit wirkte Sané phasenweise lustlos, er meckerte die Mitspieler an, wenn etwas nicht nach seinem Geschmack lief. Da war er meilenweit von der Form entfernt, die ihn im Moment auszeichnet."

Pfaff sieht in Sanés Form-Explosion allerdings auch eine Gefahr. "Das werden natürlich auch andere Vereine in Europa mitbekommen und die Fühler nach ihm ausstrecken. Der FC Bayern würde gut daran tun, Sané auf diesem Leistungslevel möglichst langfristig an den Verein zu binden", gab der Kultkeeper zu bedenken.