Heftige Abrechnung für den BVB

IMAGO/Blatterspiel

Der BVB musste sich dem VfB Stuttgart geschlagen geben

Nach der enttäuschenden 1:2-Pleite beim VfB Stuttgart prasselt viel Kritik auf Borussia Dortmund ein. Auch Kult-Coach Eduard Geyer rechnete mit dem BVB ab.

"Das 1:2 von Borussia Dortmund in Stuttgart war für mich als Beobachter sehr enttäuschend", schrieb Geyer in seiner "kicker"-Kolumne und lederte: "Wenn man den BVB betrachtet, dann drängt sich der Eindruck auf: Die Spieler passen von den Charakteren her nicht zusammen, der Mannschaft fehlt ein Leader, und es fehlen Biss sowie Leidenschaft."

Der Revierklub habe in Stuttgart "mehr Begleit-Fußball gespielt als Zweikämpfe geführt". Daher seien die Dortmunder mit dem 1:2 noch gut bedient.

Vier Tage nach dem 2:0 gegen Newcastle United in der Champions League hatte der Vizemeister die zweite Niederlage in der Fußball-Bundesliga nacheinander kassiert.

BVB normalerweise der einzige Klub, der Bayern Paroli bieten kann

"Normalerweise muss Dortmund mit seiner Qualität und den Zuschauern im Rücken so viel Kraft entwickeln, dass Borussia der einzige Klub sein müsste, der den Bayern Paroli bieten kann", betonte Geyer. Davon sei aktuell aber nichts zu sehen.

"Deutlich wurde das auch beim 0:4 gegen die Bayern, das im Zustandekommen eine Blamage für den BVB war. Und die Siege in der Champions League gegen Newcastle braucht man nicht so hoch zu hängen, Newcastle war schwach", merkte der 79-Jährige an: "Ich sehe Dortmund jedenfalls nicht als Titelkandidaten."

Gute Chancen malt der ehemalige Spieler und Trainer von Dynamo Dresden dem aktuellen Tabellenführer Bayer Leverkusen aus. "Die Mannschaft hat unter Xabi Alonso in der Entwicklung einen Sprung nach vorne gemacht. Bayer hat ein unheimliches Tempo, das Team strahlt Spielwitz, taktische Flexibilität und Stabilität aus", schwärmte er.

Allerdings müsse sich erst noch zeigen, ob die Werkself auch in der entscheidenden Phase in der Lage ist, beständig zu spielen.