Update zu verletztem Schalke-Keeper Fährmann

IMAGO/RHR-FOTO

Ralf Fährmann fiel gegen Elversberg kurzfristig aus

Der Heimspieltag am vergangenen Freitagabend endete für den FC Schalke mit dem nächsten Debakel, setzte es doch gegen den Aufsteiger SV Elversberg die nächste Pleite (1:2). Der Abend hatte schon denkbar schlecht begonnen, verletzte sich doch S04-Keeper Ralf Fährmann schon beim Warmmachen. Zu seiner Verletzung gab es zum Wochenstart eine neue Wasserstandsmeldung.

Schalkes Teammanager Gerald Asamoah informierte gegenüber der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" darüber, dass die Verletzung bei dem 35-Jährigen nicht allzu ernst sei.

"Wir gehen davon aus, dass er gegen Fortuna Düsseldorf wieder dabei ist. Es war muskulär. Es war schlau, dass er nicht gespielt hat gegen Elversberg. Das hätte es schlimmer machen können", meinte Asamoah und stellte damit ein zeitnahes Comeback des Routiniers schon im nächsten Punktspiel nach der Länderspielpause in Aussicht.

Der FC Schalke 04 ist am 14. Spieltag am 25. November bei Fortuna Düsseldorf gefordert, gilt dort mittlerweile nur noch als Außenseiter. Die Rheinländer liegen in der Tabelle der 2. Bundesliga derzeit elf Tabellenplätze und acht Punkte vor den Königsblauen, die zu Hause gegen Elversberg ihre achte Saisonniederlage kassiert hatten.

Heekeren stand beim FC Schalke 04 gegen Elversberg im Tor

Ralf Fährmann war erst im Oktober zwischen die Pfosten beim FC Schalke zurückgekehrt, nachdem sich der eigentliche Stammtorwart Marius Müller eine schwere Adduktorenverletzung zugezogen hatte. Der dienstälteste Profi im S04-Kader brachte es so auf bis dato erst drei Saisonspiele, in denen er insgesamt sechs Gegentreffer kassierte.

Gegen SV Elversberg hatte die eigentliche Nummer drei der Knappen, Justin Heekeren, im Tor gestanden. Auch der junge Schlussmann konnte in seinem zweiten Einsatz für die S04-Profis die bittere Heimpleite gegen Aufsteiger Elversberg nicht abwenden.