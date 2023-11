Insider enthüllt Kehrtwende bei Transferziel des FC Bayern

IMAGO/PETTER ARVIDSON

Scott McTominay (l.) wurde beim FC Bayern gehandelt

Immer wieder wurde Scott McTominay von Manchester United zuletzt mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Die Entscheidung über die Zukunft des schottischen Mittelfeldspielers soll nun gefallen sein - und überrascht durchaus.

Konkret wurde es im Sommer beim FC Bayern nur mit Joao Palhinha vom FC Fulham, dessen Wechsel nach München unmittelbar bevorstand und buchstäblich in letzter Minute doch noch platzte. Bei der Suche nach einer so genannten "Holding Six" beschäftigte sich der deutsche Rekordmeister aber dem Vernehmen nach auch mit Scott McTominay von Manchester United.

Nach Transferschluss verstummten die Gerüchte nicht. Englische Medien berichteten, der FC Bayern könnte im Winter einen Anlauf bei McTominay unternehmen.

Mitte September vermeldete das Portal "Football Insider", United erwäge, den 26-Jährigen im Januar zu verkaufen, um frisches Geld für eigene Transfers zu erwirtschaften. Demnach sei man rund um das Old Trafford der Ansicht, ein Wechsel McTominays könnte eine "große Summe" in die Kassen Uniteds spülen. Zudem gelte er als sportlich verzichtbar.

FC Bayern muss wohl umschwenken

Nur rund zwei Monate später hat sich der Wind in Manchester offenbar gedreht. McTominay habe seine Zukunft bei United "inzwischen gesichert", zitiert die "Sun" eine namentlich nicht genannte Quelle aus dem Klub. Teammanager Erik ten Hag brauche den schottischen Nationalspieler in seinem Team. "Er würde ihn jetzt auf keinen Fall gehen lassen."

Harry Maguire, der noch vor Kurzem ebenfalls als heißer Verkaufskandidat galt, sowie McTominay seien derzeit "die ersten Namen auf dem Mannschaftsbogen", betonte der Insider weiter. "Die Dinge ändern sich schnell im Fußball."

Beim FC Bayern dürfte die McTominay-Kehrtwende inzwischen angekommen sein. Für den Winter müssen sich die Münchner also nach anderen Sechser-Kandidaten umschauen.