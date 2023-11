Tinte trocken: FC Bayern verkündet ersten Sommerneuzugang

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Beste Stimmung bei der sportlichen Führung des FC Bayern - ein Top-Talent kommt!

Schon jetzt treibt der FC Bayern die Personalplanung für die kommende Saison voran. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Dienstag offiziell bestätigte, wird das australische Ausnahmetalent Nestory Irankunda im kommenden Sommer nach München wechseln.

Zum 1. Juli kommt der 17 Jahre alte Shootingstar, der sich auf der rechten Außenbahn am wohlsten fühlt, von Adelaide United zum FC Bayern. Über die Vertragslaufzeit wurde Stillschweigen vereinbart, sie ist jedoch "langfristig".

In der Vorwoche hatte Transfer-Insider Fabrizio Romano rund 3,4 Millionen Euro plus mögliche Boni als Ablöse genannt - ein echtes Schnäppchen für die Bayern!

"Wir haben Nestory schon seit einiger Zeit auf dem Schirm und freuen uns, dass wir mit ihm und Adelaide United eine Einigung über einen Wechsel nach München für den nächsten Sommer gefunden haben", erklärte Bayerns Nachwuchsdirektor Jochen Sauer.

Irankunda sei ein "extrem schneller Außenbahnspieler, dribbel- und abschlussstark und mit viel Zug zum Tor", ergänzte er: "Wir sind überzeugt von seinem Potenzial und davon, dass er bei uns die nächsten Schritte machen wird."

FC Bayern hofft auf den nächsten Alphonso Davies

Der in Tansania geborene Teenager begeistert die Fans in der australischen A-League schon seit einiger Zeit. Sein Debüt gab Irankunda bereits in der Saison 2021/22. Mittlerweile kommt der Youngster auf 39 Profi-Einsätze, in denen er neun Tore erzielen konnte.

Für die australische U17-Nationalmannschaft debütierte er im September 2022, im vergangenen März wurde er sogar erstmals in den Kader der A-Auswahl berufen. Zu einem Einsatz kam es allerdings noch nicht.

"Die Erfahrungen der nächsten Monate in der A-League werden sich für seine weitere Entwicklung sicherlich sehr positiv auswirken", betonte Sauer.

Laut "Sport1" soll man an der Säbener Straße darauf hoffen, in Irankunda den nächsten Alphonso Davies gefunden zu haben.

"Ich bin froh, dass alles abgeschlossen ist und ich zu einem der besten Klubs der Welt wechseln kann – es ist ein wahr gewordener Traum", schwärmte der Sommerneuzugang.