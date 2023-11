Verwirrung um Irankunda-Deal des FC Bayern

IMAGO/ROB PREZIOSO

Nestory Irankunda zieht es zum FC Bayern

Mit der Verpflichtung des erst 17 Jahre alten Nestory Irankunda hat der FC Bayern den ersten Neuzugang für die Saison 2024/2025 eingetütet. Unklar ist allerdings, unter welchen Bedingungen genau der Deal mit dem australischen Top-Talent über die Bühne geht.

Glaubt man "Bild", fließen zunächst nur 750.000 Euro an Irankundas Ausbildungsverein Adelaide United. Diese Summe kann demnach noch steigen, abhängig davon, wie viele Spiele der Youngster bis zu seinem Wechsel nach München zum 1. Juli 2024 noch für den aktuellen Tabellenfünften der A-League bestreitet.

Sie bleibe aber in jedem Fall zunächst sechsstellig, heißt es - durchaus überschaubare finanzielle Dimensionen angesichts der großen Zukunft, die Irankunda in seiner Heimat und auch an der Säbener Straße zugetraut wird.

Erst, wenn der Flügelstürmer, der einen langfristigen Vertrag beim FC Bayern unterschrieb, auch wirklich den Durchbruch bei den Münchner Profis schafft, soll die Ablösesumme anwachsen. Bis zu drei Millionen Euro seien dann insgesamt fällig, so der Bericht.

Der bestens vernetzte italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano hatte zuletzt via X (vormals Twitter) noch von 3,4 Millionen Euro geschrieben, die für Irankunda nach Australien fließen sollen, ohne auf eine weitere Staffelung des Betrags einzugehen.

FC Bayern sieht großes "Potenzial" bei Nestory Irankunda

"Wir haben Nestory schon seit einiger Zeit auf dem Schirm und freuen uns, dass wir mit ihm und Adelaide United eine Einigung über einen Wechsel nach München für den nächsten Sommer gefunden haben", erklärte Bayerns Nachwuchsdirektor Jochen Sauer.

Irankunda sei ein "extrem schneller Außenbahnspieler, dribbel- und abschlussstark und mit viel Zug zum Tor", ergänzte Sauer: "Wir sind überzeugt von seinem Potenzial und davon, dass er bei uns die nächsten Schritte machen wird."

Der in Tansania geborene Teenager begeistert die Fans in der australischen A-League schon seit einiger Zeit. Sein Debüt gab Irankunda bereits in der Saison 2021/22. Mittlerweile kommt der Youngster auf 39 Profi-Einsätze, in denen er neun Tore erzielen konnte.

Für die australische U17-Nationalmannschaft debütierte er im September 2022, im vergangenen März wurde er sogar erstmals in den Kader der A-Auswahl berufen. Zu einem Einsatz kam es allerdings noch nicht.