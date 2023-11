Wirtz vor Bayern-Wechsel im Sommer gewarnt

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Michael Ballack spielte von 2002 bis 2006 selbst beim FC Bayern

Florian Wirtz gehört zu den größten Talenten im deutschen Fußball. Kein Wunder, dass der 20-Jährige seit geraumer Zeit mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht wird.

Doch zieht es den Leverkusen-Star tatsächlich im Sommer zum deutschen Rekordmeister? Rekordnationalspieler Lothar Matthäus riet Wirtz zuletzt dazu, noch "ein, zwei" Jahre bei Bayer 04 zu bleiben. Michael Ballack ist ähnlicher Meinung.

Der "Capitano" erklärte in einem Interview mit der "Sport Bild": "Florian Wirtz ist erst 20 Jahre alt, er braucht meiner Meinung nach noch ein, zwei Jahre, um noch mehr zu reifen. Und da hat er mit seiner Spielweise in Leverkusen überragende Voraussetzungen. Dort setzen der Trainer und die Mannschaft auf ihn. Dort ist der Druck nicht so groß wie etwa bei den Bayern."

FC Bayern: Wirtz? Musiala? Oder doch beide?

"Und was er meiner Meinung nach auch mitbringt – im Gegensatz zu Top-Spielern wie Kai Havertz und Leroy Sané: eine andere Körpersprache, er wirkt robuster und emotionaler auf mich, hat einen Schuss mehr Aggressivität in seinem Spiel. Wenn er gesund bleibt und seine Entwicklung so weitergeht, wird sich Wirtz die Top-Vereine in Europa aussuchen können", so der 47-Jährige weiter.

Viel hänge seiner Meinung nach auch mit der Zukunft von Jamal Musiala beim FC Bayern zusammen: "Wirtz wird eines Tages auch wirtschaftlich ein großer Transfer. Dann stellen sich Fragen: Braucht man ihn am Ende unbedingt – vor allem, wenn Musiala verlängern sollte? Oder gibt man das Geld für einen Spieler aus, um eine andere Schlüsselposition neu zu besetzen?"

Wirtz spielt beim aktuellen Tabellenführer eine bisher sehr gute Saison und kommt nach wettbewerbsübergreifend 17 Spielen bereits auf 16 Scorerpunkte (sieben Tore und zehn Assists) und hat sich von seinem Kreuzbandriss aus dem März 2022 mittlerweile vollständig erholt.

In Leverkusen steht der zwölfmalige Nationalspieler noch bis Sommer 2027 unter Vertrag, hat dem Vernehmen nach keine Ausstiegsklausel. Sein Marktwert wird von "transfermarkt.de" derzeit auf rund 85 Millionen Euro taxiert.