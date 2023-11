Knallharte Kritik an Havertz-Experiment

IMAGO/Sven Sonntag

Kai Havertz agierte in der Nationalmannschaft als Linksverteidiger

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ein Defensiv-Problem. Bundestrainer Julian Nagelsmann tüftelt noch an der passenden Abwehr-Formation. Bei der jüngsten Niederlage gegen die Türkei agierte sogar Kai Havertz in der Hintermannschaft. Kult-Kommentator Marcel Reif übt Kritik.

Kai Havertz in der Rolle des linken Verteidigers: Julian Nagelsmann sorgte mit seiner Aufstellung beim Testspiel gegen die Türkei (2:3) für eine große Überraschung. Marcel Reif kann sich mit dieser Entscheidung aber überhaupt nicht anfreunden.

"Nach vorne hat er seine Qualitäten", sagte der langjährige Sportreporter in der "Bild"-Sendung "Reif ist live" und legte dann nach: "Nicht böse sein, aber wie jämmerlich müssen wir denn besetzt sein, dass Kai Havertz das Problem jetzt lösen muss!?"

"Da habe ich gedacht, welches Zeichen ist das an alle anderen möglichen [Linksverteidiger]? Jonathan Tah hat in den Spielen davor gut als Rechtsverteidiger gespielt. Benjamin Henrichs spielt oft genug links, das geht - und plötzlich ist alles anders. Da denkst du: 'Mensch wir wollten doch stabilisieren und was ist jetzt wieder?'", legte Reif den Finger in die Wunde.

Nationalmannschaft: Nagelsmann lobt Havertz

"Kai hat gesagt, er will es machen, will es probieren. Ich sehe darin kein Risiko für ihn, sondern eine sehr, sehr große Chance, eine tragende Rolle bei einer Heim-EM zu spielen", verriet Nagelsmann nach dem Testspiel-Rückschlag gegen die Türkei. Der Bundestrainer bescheinigte Havertz, den Job auf der für ihn ungewohnten Situation "weltklasse gemacht" zu haben.

Lothar Matthäus kritisierte den 36-Jährigen am RTL-Mikro für die "Ausprobiererei". Die Zeit bis zur Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land drängt. Am Dienstag (20:45 Uhr) spielt die DFB-Auswahl zum Jahresabschluss noch in Österreich. Nagelsmann will die Defensive hierbei offenbar umbauen.